Как закатать огуречный салат на зиму? Сделайте так — и получите действительно хрустящую закуску

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Опубликовано: 12.06.2024 12:52 , Обновлено: 12.06.2024

Как приготовить огуречный салат в банках на зиму, чтобы он был хрустящим и вкусным, почти таким же, как летом? Кому-то это кажется невозможным, однако есть безотказный способ. Такую закатку сделать несложно, однако важно учесть несколько нюансов.

Огуречный салат для банок на зиму готовится просто. Все, что вам понадобится, - это, конечно же, свежие огурцы, каменная соль и еще несколько ингредиентов.

Главный секрет - в подготовке овощей. Ни в коем случае не делайте ломтики на терке. Лучше всего нарежьте их достаточно толстыми кусочками. Дело в том, соленые огурцы отдают много воды и уменьшают свою толщину. Если их натереть на терке, они будут тонкими, как лист бумаги.

Вот рецепт вкуснейшего огуречного салата в банках на зиму.

Ингредиенты:

3 кг огурцов среднего размера;

несколько столовых ложек рубленого укропа;

2 столовые ложки сахара;

3 полные столовые ложки соли;

4-5 ст. ложек уксуса.

Важно учесть. Если вы собрали огурцы более чем за 4 часа до приготовления, положите их в миску и замочите в холодной воде, чтобы вернуть им утраченную упругость, примерно на 2 часа.

Способ приготовления

Очистите и нарежьте огурцы. Не делайте ломтики слишком тонкими. Так они потеряют упругость, и салат не будет хрустящим, а по консистенции будет больше похож на соус.

Переложите нарезанные огурцы в миску, добавьте соль, сахар, уксус и укроп и тщательно перемешайте руками, массируя, чтобы маринад хорошо впитался в огурцы. Оставьте на один час.

Подготовьте чистые и ошпаренные банки. Поместите огурцы и маринад в каждую банку и плотно закройте или закатайте.

Подготовьте большую кастрюлю и застелите дно тканью. Поставьте банки рядом друг с другом так, чтобы они не соприкасались. Налейте воду примерно на 3/4 высоты банок и доведите до кипения на медленном огне. После закипания пастеризуйте в течение 5 минут. Дайте полностью остыть.

Таким образом всю осень и зиму вам не нужно переживать о закуске к обеду или ужину.

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