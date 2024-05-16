Эти 2 смертельно ядовитых растения можно перепутать с петрушкой или морковкой. Как распознать белорусам?

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Опубликовано: 16.05.2024 13:34 , Обновлено: 16.07.2024

Вёх ядовитый и болиглов пятнистый — одни из самых опасных растений в мире, и, к сожалению, они встречаются в Беларуси. Отравиться ими можно по ошибке, так как они напоминают дикую морковь, сельдерей, пастернак или петрушку.

Вёх ядовитый

Вёх ядовитый также известен как цикута, кошачья петрушка, вяха, омег, омежник, водяная бешеница, водяной болиголов, мутник, собачий дягиль, гориголова, свиная вошь.

Это растение является одним из самых ядовитых в мире. Его свойства известны уже много веков. В древности его использовали для приведения в исполнение смертных приговоров.

Цикута коварна своим приятным морковным запахом и корневищем, по вкусу напоминающим брюкву или редьку. 100—200 г корневища достаточно, чтобы убить корову, а 50—100 г убивают овцу.

Справа — цветы дикой моркови, слева — вёха ядовитого

Болиголов пятнистый

Это также смертельно опасное растение. Известен также как болиголов крапчатый, вонючая трава, головолом, омег ядовитый, ствольник ядовитый.

Болиголов пятнистый — двулетнее травянистое растение с неприятным мышиным запахом. В Древней Греции его также использовали как «официальный» яд, которым отравляли осуждённых на смерть.

Где растут?

Вёх ядовитый в Беларуси чаще всего встречается на заболоченных, торфяных участках, в местах, не удаленных от водоемов. Весной оно растёт быстрее других и на общем фоне выделяется своей величиной, привлекая внимание животных.

Растение цветет с июня по август.

Вёх имеет длинный и голый стебель, ветвящийся в верхней части. Он покрыт дву- или тройноперистыми листьями с острозубчатыми краями.

Корневище растения клубневидное с характерными чашелистиками внутри, а цветки мелкие и белые, собраны в многостебельные зонтики из десяти-двенадцати более мелких зонтиков. В высоту растение достигает около 150 см.

Болиглов пятнистый растёт на лесных опушках, заливных лугах, известняковых склонах, как сорное в посевах и огородах, на залежах и пустырях, около жилья, у дорог и заборов, на свалках, по склонам оврагов, по полотну железных дорог.

Стебель высотой 60—180 см, ветвистый, тонкобороздчатый, полый, вместе с листьями голый, иногда с сизым налётом и в нижней части с красновато-бурыми пятнами. Из-за этих пятен и назван «пятнистым».

Листья очерёдные. Нижние листья на черешках, триждыперистые (напоминают листья петрушки), широкотреугольные, длиной 30—60 см.

Цветки мелкие, белые, пятимерные. Зонтики многочисленные, собранные в щитковидно-метельчатые соцветия с 12—20 слегка шероховатыми на внутренней стороне лучами.

Как отличить от других растений?

Отравление этими растениями чаще всего происходит по ошибке. Это связано с тем, что их легко спутать с дикорастущей морковью, сельдереем, пастернаком или петрушкой.

Запах вёха ядовитого даже напоминает пряно-сладкие нотки этих растений.

Основные его отличия, это:

высота до 150 см;

красноватый оттенок стеблей;

двойные, а не одинарные зонтики. Они могут вырастать до 15 см в диаметре.

пустое внутри корневище.

Болиголов пятнистый на первом году мало чем отличается от петрушки: у них похожие резные листики, заключенные в прикорневой пучок, такой же корень — без значительных отростков, слегка искривленный.

[info_b]Именно на этот период и приходится основная масса отравлений болиголовом. Его, например, срывают в качестве приправы для салатов. [/info_b]

На второй год на голом стебле появляются заметные продольные бороздки. Отличительной чертой культуры является обильная россыпь пятен по стеблю и листьям.

В мае болиголов пятнистый зацветает белыми «зонтиками», продолжается цикл цветения до конца сентября.

Как действует яд?

Токсичность вёха ядовитого обусловлена наличием в соке цикутоксина. Это соединение вызывает смерть из-за паралича нервной системы. Важно отметить, что токсическое отравление может произойти не только при проглатывании, но и при контакте с кожей, в том числе неповрежденной. Поэтому, как объясняют эксперты, растение не следует собирать.

«Ядовито все растение, особенно его корневище и стебель, которые содержат наибольшее количество ядовитого полиненасыщенного спирта. Уже через 20 минут после приема внутрь возникает ощущение жжения во рту, слюнотечение, тошнота, рвота, судороги, расширение зрачков, потеря сознания и затруднение дыхания. За этим следует паралич дыхательной системы и смерть», — предупреждают специалисты.

Основные симптомы отравления болиголовом пятнистым :

тошнота;

слюнотечение;

головокружение;

нарушение глотания;

нарушение речи;

побледнение кожи;

восходящий паралич (с нижних конечностей), сопровождающийся потерей кожной чувствительности;

расширение зрачков;

отсутствие реакции на свет.

Очень ядовиты все части растения — из-за алкалоидов. Наибольшей токсичностью отличается кониин, обладающий никотиноподобным и курареподобным действием.

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