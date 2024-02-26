Когда белорусам сеять петрушку? Вот на что нужно обратить особое внимание

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Опубликовано: 26.02.2024 12:56 , Обновлено: 16.07.2024

Многие люди с удовольствием выращивают овощи на своем огороде. А конец февраля и март — время, чтобы задуматься над посадкой растений. Когда лучше всего сажать корневую петрушку, чтобы она прекрасно росла? Отметьте эту дату в своем календаре, потому что лучшее время наступает уже совсем скоро.

Корневая петрушка - чрезвычайно ценный овощ. Она содержит множество витаминов, в том числе А и С, а также ценные минералы, такие как кальций, калий, железо, магний и цинк.

Корень же является источником витаминов К, А и С, а также пищевых волокон, фолиевой кислоты и многих антиоксидантов. Если вы хотите посеять петрушку в своем саду, делайте это в правильное время, и вы обязательно соберете обильный урожай.

Когда сеять корневую петрушку?

Весна - это время для посева многих видов семян, в том числе петрушки. Это однолетнее растение, и лучшее время для его посева - конец марта или начало апреля.

Семена заделывают на глубину 1,5-2 см в ряды на расстоянии около 30 см друг от друга. Когда вы посадите семена в землю, обильно полейте их.

Лучше всего растение будет расти на солнечном месте и в плодородной, влажной и проницаемой почве. Он будет хорошо себя чувствовать на грядках после тыквы, фасоли, огурцов и капусты.

Не забывайте регулярно пропалывать почву, чтобы нежелательные растения не забирали питательные вещества, необходимые нашим овощам для роста.

Что посадить рядом с петрушкой?

Если у вас ограниченное пространство на огороде, но вы хотите выращивать много овощей, стоит знать, какие из них могут расти рядом друг с другом. Правильно подобранная компания может повысить урожайность и устойчивость к определенным болезням и вредителям.

Хорошими соседями для петрушки станут:

лук;

чеснок;

редис;

шпинат;

горох;

фасоль;

кольраби.

С другой стороны, она будет плохо расти, если рядом с ней посадить картофель, лук-порей или баклажаны. Эти овощи страдают от похожих болезней и, кроме того, забирают питательные вещества из почвы, поэтому из нашей петрушки может ничего не вырасти.

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