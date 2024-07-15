Как обрезать петрушку, чтобы она давала урожай до поздней осени? Вот что нельзя делать с листьями

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Опубликовано: 15.07.2024 10:25 , Обновлено: 16.07.2024

Петрушка — нетребовательное растение может дарить вам ароматные листья с весны до поздней осени. Однако при этом необходимо правильно собирать урожай. Как обрезать петрушку, чтобы она лучше росла? Следуйте нашим советам, и листья станут гуще.

Обрезка листьев петрушки

Выращивать петрушку очень просто. Это двухлетнее растение, чьи ароматные листья мы используем на кухне, не требует особого ухода. Если вы выделите для него светлое место и плодородную почву, то вам, по сути, нужно будет только не забывать поливать его и пропалывать участок. Однако если вы хотите продлить урожай и получить более плотные и здоровые черенки, не забывайте также умело подрезать петрушку.

Эта простая процедура стимулирует растения к образованию еще большей массы зеленых листьев. После обрезки петрушка быстро отрастает, утолщая свои ароматные листья. Рекомендуется подождать, пока растения не станут достаточно крупными и не достигнут высоты около 15 см. Обычно подходящее время для первого сбора урожая - около 3 месяцев после посева. Последующую обрезку петрушки можно проводить каждые 2-3 недели, как только листья отрастут. Лучше всего делать это рано утром, когда еще прохладно, потому что в это время листья петрушки имеют самый сильный запах и самый выраженный вкус.

[info_b]Многие белорусы предпочитают добавлять петрушку во множество блюд, чтобы придать им свежий аромат и вкус. Например, она отлично сочетается с супами, салатами, соусами, маринадами, мясными и рыбными блюдами. Также петрушку можно использовать в качестве гарнира для блюд, добавлять в омлеты или использовать в качестве украшения для блюд.

Жители Беларуси могут выращивать петрушку на своих участках. Однако тем, кому это недоступно и кто не хочет заниматься огородными хлопотами, покупают ее в магазине. Цены варьируются. Например, в Green-доставке пакет свежей петрушки весом в 20 гр стоит 1,28 BYN, в Гиппо-market 40 гр стоит 2,24 BYN, 30 гр — 1,78 BYN (на момент написания материала).

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Как обрезать петрушку, чтобы она лучше росла?

Петрушка будет расти здоровой и пышной, если вы будете использовать правильную технику ее обрезки. Это очень простая процедура, которой многие садоводы не уделяют особого внимания. Однако стоит обратить внимание на несколько деталей, чтобы в этом году получить еще больший урожай свежей петрушки. Как обрезать петрушку, чтобы она лучше росла? Вот самые важные советы:

Обычными ножницами или специальными ножницами для травы срезайте все стебли у основания, а не только листья. Если вы обрежете стебли, петрушка не станет гуще. Обрезание у основания стимулирует петрушку к образованию множества новых стеблей; Начинать обрезку лучше всего с внешних стеблей и постепенно продвигаться внутрь; Как и в случае со многими другими травами, регулярная обрезка стимулирует рост листьев петрушки. Однако важно помнить, что не следует срезать более 1/3 листьев за один раз. Чрезмерная обрезка приведет к стрессу, ослабит растение и замедлит его рост; В то же время избавляйтесь от отдельных поврежденных или пожелтевших листьев; При благоприятных условиях петрушка может цвести, образуя пучки зеленоватых цветков. Вы можете подождать и собрать с нее семена или срезать цветы, чтобы стимулировать растение к дальнейшему формированию черенков.

Частая обрезка петрушки стимулирует ее рост, поэтому мы можем наслаждаться долгим и обильным урожаем. Однако помните, что не стоит переусердствовать с этой процедурой, иначе вы чрезмерно ослабите растение.

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Когда не поздно посеять петрушку и где взять семена?

Листовую петрушку обычно сеют в конце апреля — начале мая. Однако последний срок посева петрушки — конец июля.

Если вы хотите начать выращивать петрушку на своем участке, нужно сначала приобрести семена. В Беларуси их можно купить в магазинах, где есть садовый отдел (например, OMA, Три цены, Fix Price, Доброцен, Green и многие другие).

Пакетик семян можно найти стоимостью меньше 1 рубля (на момент написания материала).

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