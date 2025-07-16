"Зачем вы это делаете?" - Минчанин пожаловался на действия коммунальщиков во время потопа. Что посоветовали зрители?

🎥 Видео

Опубликовано: 16.07.2025 13:22 , Обновлено: 16.07.2025

Один из столичных автомобилистов пожаловался на действия сотрудников коммунальных и дорожных служб во время вчерашнего потопа, из-за которого движение городского транспорта на нескольких улицах и проспектах города просто встало на некоторое время.

Мужчина выложил на видеоплатформе TikTok эмоциональное видео, в котором возмутился тому, как спецтехника после мощного ливня пыталась оперативно согнать потоки воды с проезжей части, чтобы восстановить движение транспорта. Для этого на затопленные участки улиц (в частности, Партизанского проспекта, показанного на кадрах ролика), судя по всему, были направлены большая спецтехника - водовозы, мусоровозы. В отличие от легковых авто, для которых превратившиеся в реки улицы оказались непреодолимым препятствием, большегрузы свободно проходили по подтопленным участкам, сгоняя волной часть воды с проезжей части на обочину.

В результате, как видно на кадрах ролика, этой волной накрывало припаркованные неподалёку легковушки, что и возмутило автора видео.

“Зачем вот это вот делать?” - задался вопросом мужчина, использовав при этом более эмоциональное (но нецензурное) выражение, не справившись с эмоциями из-за переживаний за судьбу машины.

По словам автомобилиста, когда про затопленному участку проходит спецтехника, идёт волна, которая накрывает даже те, авто, которые изначально оказались вне зоны подтопления. По его словам, таким образом уровень воды на близлежащей парковке вдоль проезжей части подняли ещё на сантиметров 20-30, а машина едва ли не полностью оказалась в воде. По его мнению, проблему потопа такие действия коммунальных служб не не решили, “а только усугубили”.

“Всю воду с проезжей части сгоняли на парковку. Машина до этих действий была в воде только по колеса, но после таких волн, когда пройдут 4 трактора с опущенными ковшами, вода уже и в салоне”, - завил мужчина, не преминув при этом похвалить сотрудников МЧС, которые приехали по вызову на подтопление и “работали там долго”.

[info_b]Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.[/info_b]

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В комментариях под роликом многие зрители согласились, что проблему подтоплений одними водосгонами не решить, указав на необходимость регулярного обслуживания ливневок, которые зачастую просто не выдерживают напора воды во время экстремальных ливней. Впрочем, претензии к коммунальным службам в данном случае многие зрители посчитали не совсем оправданными, учитывая то, какой объём воды обрушился на отдельные участки города за короткий промежуток времени.

“А они в чем виноваты? Все вопросы к природе”, - заявил один из комментаторов.

“А как им проехать? По воздуху лететь?”, - задались вопросом другие.

[info_b]Согласно официальным данным сервисов Белгидромета, на столичной метеостанции в Уручье вчера было зафиксировано выпадение 10 мм осадков, но, по мнению специалистов профильного Telegram-канала “Метеовайб”, по югу и юго-востоку города выпало “в разы больше”.[/info_b]

“Чудес не бывает.. слишком большой объём воды… как вы себе представляете, куда она денется в мгновение?” - задал автору ролика риторический вопрос один из зрителей.

Многие посчитали нормальной практикой разгонять воду, скопившуюся в низинных участках дороги, чтобы максимально оперативно открыть движение, прерванное из-за непогоды, а кое-кто дал автомобилисту советы, как не попадать впредь в подобную неприятную ситуацию.

“Уже лет 15 не оставляю машину никогда в низинах по городу, никогда, особенно когда прогноз рисует дождь и грозу. Если не думать вперёд на несколько часов - будет как у тебя”, - поделился опытом один из зрителей.

[info_b]Кстати, на среду, 16 июля, Белгидромет также выписал предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях по всей Беларуси. Синоптики назвали промежуток времени и место, где в течение дня сегодня можно столкнуться с серьёзной грозой — с сильными ливнями и шквалистым усилением ветра с порывами до 15-20 м/с. [/info_b]

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Ранее Telegraf.news рассказал, что в Мингорисполкоме ещё в 2024 году разработали план “Посейдон”, который нацелен на быстрое реагирование всех служб во время ливней. Этим летом в мэрии столицы рассказали, что ещё делают, чтобы потенциально опасных мест стало меньше, и каковые темпы работ.

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