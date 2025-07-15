«Партизанский плывёт» - Минск встал в 10-балльных пробках из-за ливня

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Опубликовано: 15.07.2025 15:22 , Обновлено: 15.07.2025

Во второй половине дня 15 июля Минск накрыла гроза с сильным ливнем, который практически парализовал движение на отдельных участках городских улиц. Судя по всему, больше всего на этот раз досталось юго-восточным районом белорусской столицы: кое-где автомобилисты вынуждены стоять в 10-балльных пробках, а "Минсктранс" предупредил об остановке движения автобусов и троллейбусов по десяткам маршрутов.

По данным Telegram-канала о погоде “Метеовайб”, 10-балльные пробки наблюдаются, в частности, на Партизанском проспекте. По словам одного из подписчиков канала, который поделился одним из видео, “Партизанский проспект сейчас плывёт”.

Скриншот сервиса Яндекс. Карты

Это подтвердили в “Минсктрансе”. По их информации, остановка движения автобусов и троллейбусов на десятках маршрутов произошла в 14:12 на проспекте Партизанский, улицах Варвашени, Машиностроителей, Аранская, Радиальная и других.

В МЧС Беларуси сообщили, что “мониторят складывающуюся обстановку в Минске в режиме реального времени” и “находятся в готовности реагировать на чрезвычайные происшествия”.

Там подтвердили и факты подтопления улиц, и факты остановки движения транспорта и сообщили, что аварийные службы города уже задействованы. По оперативным данным, информации о пострадавших в результате ливня пока нет.

А вот автомобильные “утопленники”, судя по кадрам от подписчиком тематических Telegram-каналов, точно будут: на фото видно, что некоторые машины на подтопленных участках наполовину ушли под воду.

















Между тем, в МЧС, сославшись на оперативный прогноз Белгидромета, предупредили, что 15 июля, грозы, местами с сильными ливнями, ожидаются на большей части территории страны ожидаются. В отдельных районах может выпасть град и шквалистое усиление ветра порывами 15-18 м/с.

Это подтвердили подписчики “Метеовайба”. Они показали фото крупного града, диаметром более 1 см, который сегодня выпал в районе деревни Сосенки Вилейского района.



