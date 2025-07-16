Белгидромет назвал время и место сильных ливней со шквалами

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Опубликовано: 16.07.2025 09:21 , Обновлено: 16.07.2025

Белгидромет предупредил белорусов о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидаются в среду, 16 июля, по всей Беларуси. Синоптики назвали промежуток времени и место, где в течение дня сегодня можно столкнуться с серьёзной грозой - с сильными ливнями и шквалистым усилением ветра с порывами до 15-20 м/с. Узнали подробности и посмотрели прогноз до конца рабочей недели.

Согласно утреннему прогнозу Белгидромета, грозы будут преследовать белорусов сегодня в течение всего дня и прогремят во всех уголках Беларуси. При грозах местами ожидаются сильные ливни и шквалистое усиление ветра, из-за чего в четырёх областях страны - на Минщине, Витебщине, Гродненщине и Брестчине - объявили оранжевый уровень опасности . Гомельская и Могилёвская области, согласно оперативному прогнозу, до конца дня останутся в жёлтой зоне опасности.

Непогода в столице обострится, согласно расчётам синоптиков, ближе к обеду: усиление грозой активности в Минске ожидается в период с 13:00 до 19:00 . В это время здесь ожидается гроза, при грозах сильные ливни и шквалистый ветер с порывами ветра 15-20 м/с.

Карта мететоопасностей Белгидромета на 16.07.2025

Авторы Telegram-канала о погоде @nadvorie, ссылаясь на данные Европейской инициативы-эксперимента по прогнозированию штормов Estofex, предупредил о высокой вероятности конвективных осадков (именно к ним относятся внезапные грозы, проливные дожди и град). В Беларуси, судя по прогнозу, их вероятность сегодня выше всего на юго-западе - в Брестской, Гродненской и частично в Гомельской областях.

Прогноз от Белгидромета на 16-18 июля

Судя по краткосрочному прогнозу Белгидромета, дожди с грозами по всей стране не прекратятся как минимум до конца рабочей недели:

Среда, 16 июля:

Осадки : Ночью: местами дожди и грозы , в отдельных районах туман. Днем: по всей стране дожди с грозами, местами сильные ливни .

: Ночью: местами дожди и , в отдельных районах туман. Днем: по всей стране дожди с грозами, местами . Ветер : Умеренный западный, при грозах – порывистый, днем местами сильный.

: Умеренный западный, при грозах – порывистый, днем местами сильный. Температура : Ночью: +12..+18°C, Днем: +20°C (запад) до +29°C (юго-восток).

Четверг, 17 июля:

Осадки : Ночью: местами дожди. Днем: по всей стране дожди, местами сильные; возможны грозы .

: Ночью: местами дожди. Днем: по всей стране дожди, местами сильные; возможны . Ветер : Умеренный, при грозах – порывистый, днем местами сильный.

: Умеренный, при грозах – порывистый, днем местами сильный. Температура : Ночью: +11..+17°C, Днем: +18°C (запад) до +26°C (юго-восток).

Пятница, 18 июля:

Осадки : Дожди на большей части территории (ночью – во многих районах, днем – сильные местами). Местами грозы , возможен град .

: Дожди на большей части территории (ночью – во многих районах, днем – сильные местами). Местами , возможен . Ветер : Умеренный, при грозах – порывистый, местами сильный.

: Умеренный, при грозах – порывистый, местами сильный. Температура : Ночью: +11..+17°C, Днем: +17°C (запад) до +26°C (юго-восток).

«Партизанский плывёт» — Минск встал в 10-балльных пробках из-за ливня

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне на столичный регион обрушилась гроза. В Минске сильный ливень на какое-то время практически парализовал движение на отдельных участках городских улиц и проспектов. Судя по всему, больше всего на этот раз досталось юго-восточным районом белорусской столицы: кое-где автомобилисты вынуждены стоять в 10-балльных пробках, «Минсктранс» предупредил об остановке движения автобусов и троллейбусов по десяткам маршрутов, а под Минском в это время даже зафиксировали смерч.

Смерч попал на видео под Минском