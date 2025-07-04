План "Посейдон" ?. В администрации Минска назвали количество мест, где может затопить из-за ливней

Опубликовано: 04.07.2025 09:34 , Обновлено: 04.07.2025

В Мингорисполкоме с 2024 года разработали план "Посейдон", который нацелен на быстрое реагирование всех служб во время ливней. В мэрии столицы рассказали, что ещё делают, чтобы потенциально опасных мест стало меньше, и каковые темпы работ.

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников рассказал в комментарии для госагентства “Минск-Новости”, что количество таких участков в столице с 2023 года уменьшилось на 8.

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По словам чиновника, в 2025 году затопляемых мест все равно остаётся достаточно: 92 . В то время, как в 2024 году их было 97 , а в 2023 - 100 .

В Мингорисполкоме не стали указывать адреса потенциально опасных во время ливней участков, но заверили, что ведут на некоторых из них “непрерывные работы”.

Также в мэрии Минска пообещали очистку дождеприемных колодцев и русла Свислочи от бытового мусора и остатков растительности. Что, по словам Александра Черникова, также мешает уходу как талых, так и дождевых вод.

“Подчеркну: «Посейдон» — это не документ, рассматривающий вопросы строительства или модернизации ливневой сети города. Он устанавливает порядок совместных действий заинтересованных служб и организаций столицы (МЧС, ГАИ, «Ремавтодор» и других) при ликвидации последствий выпадения обильных осадков”, - уточнил чиновник.

Александр Черников рассказала, что после предупреждений синоптиков устраивают, в том числе, “превентивные мероприятия” и направляют технику и работников “на точки возможного подтопления”.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске 5 июня потоп на улицах из-за первых летних гроз вынудил горожан искать обходные пути в самых неожиданных местах. Одно из видео в TikTok набрало 200 тыс посмотров и сотни комментариев.

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