Все белорусские водители должны проверить это в машинах в августе. Какие 2 вещи автомеханики рекомендовали в первую очередь?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 25.08.2024 12:27 , Обновлено: 25.08.2024

Эксперты ClickMechanic призвали всех водителей проверить одну деталь до конца лета, заявив, что в жаркую погоду она может выйти из строя. Все дело в том, что в летние месяцы многие автомобилисты ездят на большие расстояния, чтобы повидаться с близкими или отправиться в отпуск. Ещё одну стоит проверить просто потому что наступает осень.

Поэтому Эндрю Джервис, генеральный директор ClickMechanic, посоветовал автомобилистам обязательно проверять состояние масла в своем автомобиле в конце августа. Это поможет избежать многих проблем.

“Одним из наиболее частых негативных воздействий лета на транспортные средства является то, что моторное масло становится более жидким и быстрее разлагается, что создает серьезные проблемы для двигателей… Более высокие температуры означают, что моторное масло становится менее эффективным при смазке и охлаждении двигателя, и в результате наблюдается больший износ двигателя”, - пояснил эксперт, напомнив, что летом нагрузка на двигатель и так может вырасти из-за дальних поездок в отпуск или на выходных на дачи.

Такая реакция машины на руль может говорить о поломке тормозов. Вот 7 признаков, которые нельзя игнорировать

В результате компоненты двигателя могут не получать необходимого количества смазки для эффективной работы, что приводит к гораздо более быстрому износу деталей.

Самостоятельно определить возможные проблемы с двигателем могут не все. Поэтому конец лета-начало осени - идеальное время, чтобы съездить на СТО для проверки. Даже, если по графику такой момент ещё не настал.

В дополнение к проверке жидкостей, таких как уровень масла и охлаждающей жидкости, водители должны следить за тем, чтобы резиновые детали, такие как ремни и шланги, не начали портиться. Обычно это можно сделать, слегка сжав их, чтобы проверить, нет ли трещин, и как можно скорее заменив детали, если появятся какие-либо признаки износа.

[inf]Внимание! Некоторые детали под капотом, в том числе и трубки, могут сильно нагреваться. Чтобы не получить ожог, доверьте проверку автомобиля специалистам, или делайте это после остывания двигателя или до его завода с утра. [/inf]

Готовимся к осени

Кстати, с наступлением сентября водителям стоит уже подумать о том, как они будут ездить осенью. Ведь погодные условия изменятся.

Энди Баттерфилд, директор по работе с клиентами британской компании National Highways ранее предупредил: “Переход от лета к осени влечет за собой изменение дорожных условий, и мы все должны осознавать это и соответствующим образом адаптироваться… Для обеспечения безопасности при поездках по нашей сети важно скорректировать режим вождения и подготовиться к путешествиям в различных погодных условиях”.

Штраф до 320 рублей. ГАИ предупредила белорусских водителей о 10 особых днях

В осенние месяцы уже возможны сильные заморозки и, конечно, гололедица, поэтому важно своевременно обеспечить достаточный уровень антифриза в вашем автомобиле. Поэтому во время визита на СТО попросите механика долить все жидкости. Также проверьте работоспособность аккумулятора, так как сырость может негативно сказаться на его работе.

Не забудьте следить за давлением в шинах. Осенью средняя температура воздуха начнет снижаться, а значит, даже если у вас не проколов, количество бар в ваших колесах снизится. Обязательно стоит подкачать.

Недостаточное давление в шинах является основной причиной пробоев, но оно также влияет на тормозной путь. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля должно быть указано все, что вам нужно знать об оптимальном давлении в шинах. И не забудьте проверить давление в запасном колесе, которое может снижаться, даже если оно не используется.

Ранее Telegraf.news писал, что специалист компании “Автопрогмат” рассказал в TikTok, чем грозит привычка постоянно удерживать сцепление на светофоре для техники. Почему так не стоит делать?

Эту ошибку совершают многие белорусские водители. Что нельзя делать, стоя на светофоре?