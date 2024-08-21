Штраф до 320 рублей. ГАИ предупредила белорусских водителей о 10 особых днях

Опубликовано: 21.08.2024 07:45 , Обновлено: 21.08.2024

Старший инспектор по особым поручениям ГАИ Министерства внутренних дел Сергей Пивоваров напомнил, что с 25 августа в стране начнётся специальное комплексное мероприятие "Внимание — дети". Так, на протяжении десяти дней, до 5 сентября, водители обязаны ездить в дневное время суток с ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Иначе — штраф.

Можно сказать, акция стала уже традиционной. По словам инспектора, мероприятие направлено на то, чтобы повысить уровень ответственности родителей и водителей, а также усилить контроль за безопасностью детей на дороге. Кроме того, на конец августа - начало сентября в Беларуси запланировали “целый ряд” акций для “разъяснительной работы со взрослыми”.

“Накануне учебного года милиционеры посетят трудовые коллективы, разъяснят причины и последствия ДТП с участием детей, напомнят о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних и ответственности за их нарушения”, — обратил внимание Сергей Пивоваров.

[info_b]Напомним, согласно ч.3 ст. 18.13 КоАП РБ, за выключенный свет во время акции “Внимание — дети” предусмотрен штраф в размере до 3 БВ (120 рублей). За повторный проступок в течение года размер штрафных санкций увеличивается до 8 БВ (320 рублей).[/info_b]

Ещё одной акцией в преддверии нового учебного года станет Единый день безопасности дорожного движения, рассказали в столичной Госавтоинспекции. В ходе проведения профилактических мероприятий, которые запланировали на 30 августа, особое внимание пообещали уделить работе по привлечению внимания общественности к проблеме травматизма и гибели детей на дорогах, передало БелТА.

Ранее Telegraf.news писал, что Госавтоинспекция сообщила о рейдах на разные категории водителей в разных областях Беларуси и Минске. Так, на Гродненщине стражи дорог пообещали взять на контроль маршрутки и автобусы, а на Могилевщине инспекторы пересели на гражданские авто.

ГАИ на 7 дней пересела на гражданские авто в одной области Беларуси. А где рейды с транспортной инспекцией?