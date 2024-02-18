В Минтрансе пообещали ужесточить требования к перевозчикам и наказания для маршрутчиков-нелегалов

Опубликовано: 18.02.2024 07:43 , Обновлено: 18.02.2024

В Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси анонсировали ужесточение требований к перевозчикам, водителям и самим транспортным средствам. Как сообщил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта ведомства Андрей Гладкий, соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях уже прорабатываются специалистами Министерства.

Необходимость ужесточения требования и изменения административной ответственности за нарушения в сфере пассажирских перевозок Гладкий объяснил стремлением к “обеспечению безопасности перевозок пассажиров”.

“Сегодня в сфере пассажирских перевозок действуют Правила автомобильных перевозок пассажиров и нормы Закона “Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках”. Однако, к сожалению, “в погоне за рублем” не все перевозчики соблюдают установленные правила, зачастую осуществляя свою деятельность на основе систематических нарушений транспортного законодательства”, - заявил представитель Минтранса.

По его словам, сейчас в Беларуси “назрела необходимость ужесточения ответственности субъектов хозяйствования за нарушения в области безопасности перевозок”.

Как пояснили в Министерстве, ведомство решило “вернуться к принципу допуска автомобильных перевозчиков на рынок”. Там напомнили, что недавно президент Беларуси подписал соответствующий указ, после чего специалисты начали “работу по корректировке правил перевозок пассажиров”.

На ряду с планируемыми изменениями Кодекса об административных правонарушениях Минтранс пообещал “усилить контрольную деятельность”.

“И если до настоящего времени автомобили перевозчиков-нарушителей, в том числе осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность, изымались в качестве орудия совершения правонарушения до решения суда, то в последующем они будут конфисковываться по решению суда”, - раскрыл некоторые подробности запланированных изменений в законодательстве Гладкий.

Ранее Телеграф сообщил, что белорусам, которые занимаются пассажирскими перевозками, для продолжения работы в ближайшее время придётся зарегистрироваться в новом госреестре. Указ о его создании подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Этот указ уже вызвал волну обеспокоенности в белорусских компаниях, которые занимаются пассажирскими перевозками. Там предупредили о риске серьёзного дефицита кадров в их сфере в ближайшем будущем, в частности, из-за новых требований в водителям маршруток в Беларуси, которые заработали с 21 января 2024 года.

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О “значительном росте цен” на услуги такси в Беларуси, а также “критическом снижении” количества водителей из-за создания в Беларуси нового Реестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении заявили также и в компании “Яндекс Go”, в которой усмотрели в указе “возврат лицензирования”, которое отменили в Беларуси в 2017 году, и серьезное “ужесточение” требований к участникам рынка.

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Тем временем на днях президент также подписал указ, который предполагает упрощение некоторых административных процедур, например, выдачи разрешения на допуск транспортного средства и регистрации транспортных средств в ГАИ.

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