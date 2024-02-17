Лукашенко подписал указ о продлении действия водительских удостоверений. Что еще изменится для водителей?

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Опубликовано: 17.02.2024 10:25 , Обновлено: 17.02.2024

Президент подписал указ, в котором корректируются некоторые административные процедуры. А по сути, упрощаются. А те, «которые утратили свою актуальность либо объединены с другими», – исключаются. «Изменения внесены с учетом практики их осуществления, а также предложений заинтересованных органов и организаций», указано на портале Президента Республики Беларусь.

В указе сообщили о сокращении количества представляемых гражданами документов по отдельным процедурам.

Так, при выдаче разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении больше не потребуются водительское удостоверение и страховое свидетельство.

Также уменьшаются сроки выдачи справок о регистрации транспортных средств в ГАИ – с 10 до 7 рабочих дней.

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В то же время увеличиваются сроки действия выдаваемых водительского удостоверения (с 10 до 20 лет) и разрешения на допуск к участию в дорожном движении автомобилей, с года выпуска которых прошло менее 3 лет (до 3 лет).

Положения указа вступают в силу через месяц после его официального опубликования, уведомили на портале.

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 16 февраля на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ объявил, что необходимо расширять заготовительную деятельность. И указал, что нужно сделать к 2025 году.

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