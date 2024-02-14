«Яндекс Go» спрогнозировала «значительный рост» цен на такси в Беларуси

Опубликовано: 14.02.2024 15:24 , Обновлено: 15.11.2024

Руководитель компании "Яндекс Go" в СНГ Кирилл Свинцов спрогнозировал "значительный рост цен" на услуги такси в Беларуси, а также "критическое снижение" количества водителей из-за создания в Беларуси нового Реестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. В него Транспортная инспекция Минтранса должна будет включать сведения обо всех работающих в Беларуси перевозчиках, транспортных средствах, водителях и диспетчерах.

Само по себе наличие реестров руководитель “Яндекс Go” в СНГ в интервью порталу Onliner оценил как “хорошую инициативу”. Реестры, по его словам, “помогают провести ревизию, все упорядочить” и “принять меры, которые пойдут на благо отрасли и ее участникам”, а также “повысить информационную прозрачность рынка перевозок”. Однако в указе Свинцов усмотрел также “возврат лицензирования”, которое отменили в Беларуси в 2017 году, и “ужесточение” требований к участникам рынка.

“А это всегда риск повышения коррупционной составляющей, потому что одна ведомственная организация получает возможность прекращать коммерческую деятельность всех участников рынка перевозок”, - пояснил специалист.

Свинцов назвал требования к включению в реестр “чрезмерными”. Он убеждён, что это “скорее сузит рынок”, поскольку “вызовет дисбаланс между спросом и предложением”.

“Это приведет к значительному росту цен на поездки”, - заявил представитель компании.

Кроме того, Свинцов заявил о большом риске того, что количество водителей такси в Беларуси “критически снизится из-за высокого порога входа в сферу перевозок”, а “использование реестра для лицензирования отрасли” он назвал средством, которое “искусственно препятствует сохранению объема рынка, а также вхождению новых участников в эту сферу”.

Напомним, в январе этого стало известно, что белорусам, которые занимаются пассажирскими перевозками, для продолжения работы в ближайшее время придётся зарегистрироваться в новом госреестре. Указ о его создании подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Пока бесплатно. Белорусских перевозчиков обязали регистрироваться в новом госреестре

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина рассказал, как будет работать реестр, какие данные туда внесут и какую деятельность будут считать незаконной.

Кто окажется «вне закона» в госреестре перевозок пассажиров? Рассказали в Минтрансе

Тем временем белорусские компании, которые занимаются пассажирскими перевозками, уже предупредили о риске серьёзного дефицита кадров в их сфере в ближайшем будущем из-за новых требований в водителям маршруток в Беларуси. Новые правила Минтранса заработали с 21 января 2024 года.

«Не сможем полноценно работать» – Белорусские маршрутчики предупредили о дефиците водителей из-за новых правил Минтранса