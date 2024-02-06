"Не сможем полноценно работать" – Белорусские маршрутчики предупредили о дефиците водителей из-за новых правил Минтранса

Опубликовано: 06.02.2024 09:55 , Обновлено: 06.02.2024

Белорусские компании, которые занимаются пассажирскими перевозками, предупредили о риске серьёзного дефицита кадров в их сфере в ближайшем будущем из-за новых требований в водителям маршруток в Беларуси. Новые правила Минтранса заработали с 21 января 2024 года.

Согласно изменениям, внесенным в Правила автомобильных перевозок пассажиров в Беларуси, теперь выполнять все виды пассажирских перевозок - городские, пригородные и междугородние - могут исключительно водители со стажем не менее двух лет, сообщило агентство Sputnik. Ранее это ограничение действовало исключительно для водителей на междугородних маршрутах.

По словам заместителя руководителя одной из гродненской фирм, если это правило распространят и на уже работающих водителей, которых взяли на работу до вступления в силу изменений, её компании придется уводить 15 из 43 водителей.

“Мы просто остановимся и не сможем полноценно работать”, – заявила женщина в интервью изданию.

Одновременно с этим, по её словам, на все перевозки, кроме международных, для водителей больших автобусов (категория М3) отменили наличие обязательного двухлетнего стажа и действовавшее до сих пор ограничение по возрасту в 21 год.

“Получается, что теперь водитель, получивший категорию “D”, может наработать необходимый стаж на автобусе и только потом устроиться на маршрутку”, – пояснила представительница компании-перевозчика.

Не исключила скорого дефицита водителей и директор другой компании, которая работает на пригородных маршрутах в Смолевичском районе, хотя самый проблемный период - с 2021 до лета 2023 года - по её словам, позади.

“Через 6-7 месяцев мы получим проблемы”

По данным Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Беларуси (АППП), уже сейчас на автобусных перевозках в целом по стране наблюдается существенная нехватка водителей - около 60% водителей, и в будущем может лишь усугубиться. По словам председателя объединения Екатерины Станкевич, это связано с тем, что “маршрутчиков и водителей автобусов переманивает рынок такси”, и там у водителей появляется возможность зарабатывать “нефиксированные” деньги, а также с оттоком водителей на заработки за границу, где зарплаты выше.

“Люди уходят из сферы, и их надо кем-то заменять. Через 6-7 месяцев мы получим проблемы. Уже к середине лета я ожидаю, что кадровый вопрос в этой сфере, если ничего не будет принято, станет еще острее”, –спрогнозировала Станкевич.

Между тем, в Ассоциации перевозчиков и диспетчеров Беларуси (АПИД) озвучили другое мнение. По их расчётам, новые требования к водителям маршруток “положительно скажется на таких перевозках”. При этом там признали, что некоторые перевозчики уже приняли решение о прекращении работы в связи с обновлением Правил автомобильных перевозок пассажиров.

Что касается позиции Минтранса, то там подчеркнули, что разработка нововведений велась при содействии с МВД и перед окончательным принятием прошла общественное обсуждение в январе-феврале 2023 года.

Ранее Телеграф рассказывал, что осенью прошлого года Комитет госбезопасности Беларуси сообщил о раскрытии “преступной схемы” одного из крупнейших интернет-агрегаторов на рынке пассажирских перевозок Беларуси. По данным ведомства, агрегатору удалось объединить на своей платформе более 300 перевозчиков, часть из них — методом “шантажа и угроз”, и только за 2022 год они, предположительно, не доплатили в бюджет свыше 10 млн рублей.

«Шантаж и угрозы» — КГБ обвинил крупнейший агрегатор маршруток в Беларуси в «преступных схемах»