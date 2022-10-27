В ГАИ за две минуты объяснили, что изменилось в белорусских ПДД с 27 октября

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Опубликовано: 27.10.2022 09:16 , Обновлено: 21.04.2024

С 27 октября в силу вступили новые Правила дорожного движения. Они касаются как водителей автомобилей, так и велосипедистов и пешеходов, особенно со средствами персональной мобильности (например, электросамокатами).

В соцсетях ГАИ появилось видео длительностью 2 минуты 29 секунд, в котором сотрудники из всей Беларуси быстро рассказали о главных изменениях в ПДД.

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Кстати, ГАИ Гродненской области также записали видеоклип с песней на мотив трека Клавы Коки и Артура Пирожкова «Хочешь», чтобы привлечь внимание велосипедистов и водителей автомобилей.

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Также инспекторы отдельно рассказывали, что согласно новым правилам, водителям больше не нужна медицинская справа при прохождении техосмотра. Да и возить ее с собой также не надо. Но есть случаи, где она все-таки нужна.

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А еще важно знать, что по новым ПДД водители обязаны будут иметь при себе всего два документа. Но есть еще пару нюансов.

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Кроме того, у многих водителей возник вопрос, в каких случаях, согласно нововведениям, можно будет тонировать свои автомобили.

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