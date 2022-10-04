Какие документы водители в Беларуси должны иметь при себе с 27 октября 2022 года

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Опубликовано: 04.10.2022 10:53 , Обновлено: 04.10.2022

С 27 октября в силу вступят изменения в Правила дорожного движения (ПДД). Согласно им, водители обязаны будут иметь при себе всего два документа. Но есть еще пару нюансов.

Главные документы — это водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспорта.

Также у вас могут потребовать страховку, но только если ее выдали в бумажном виде. Если в электронном — то необязательно.

Кроме того, если на транспорте установлен знак «инвалид», с собой нужно возить удостоверение инвалида или документы, которые подтверждают, что вы перевозите таких людей.

Когда водительское удостоверение не нужно?

Кстати, некоторые автомобилисты могут и не брать с собой водительское удостоверение. Это касается тех, у кого есть биометрический документ — ID-карта.

«Отдельные водители уже спрашивают у нас: вот если ID-карта выдается сегодня, она годна в течение 10 лет, однако водительское удостоверение заканчивается через год, то как быть в таком случае? Будет ли считаться, будет ли зачтено? Нет, водительское удостоверение, как и прежде, если оно выдано на 10 лет, то по истечению этого срока необходимо произвести его замену», — добавил начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома Андрей Цыдик.

Документы о прохождении техосмотра

Напомним, что также водителям не обязательно иметь при себе сертификат о прохождении гостехосмотра, потому что инспекторы ГАИ могут проверить всю информацию по своим базам данных.

Талон к водительскому удостоверению теперь также не выдается.

Отметим, что все изменения в ПДД расписаны на 22 страницы. Про основные Телеграф писал ранее, их можно почитать по ссылке:

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