В ГАИ объяснили, как белорусам будет можно тонировать машины с 27 октября 2022 года

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Опубликовано: 19.10.2022 10:54 , Обновлено: 19.10.2022

В Беларуси с 27 октября в силу вступят изменения в Правила дорожного движения (ПДД). Поэтому у многих водителей возник вопрос, в каких случаях, согласно нововведениям, можно будет тонировать свои автомобили.

Как объяснили в ГАИ, клеить тонировочную пленку по новым правилам разрешено только на боковых и задних стеклах автомобилей , которые перевозят пассажиров.

При этом нельзя тонировать те окна, которые:

являются аварийным выходом;

информируют о порядке оплаты проезда (в том числе с изображением QR-кода, размер которого не превышает 10 процентов оконного проема и не препятствует видимости пассажиров).

Также в ГАИ напомнили, что движение автомобилей запрещено, если их ветровое и передние стекла имеют степень светопропускания менее 70% . Это прописано в пункте 194.12 Правил дорожного движения.

«Таким образом, в дорожном движении могут принимать участие лишь легковые и грузовые автомобили с “тонировкой”, которая изначально была предусмотрена конструкцией автомобиля», — добавили там.

Ранее Телеграф писал, какие документы водители в Беларуси должны иметь при себе с 27 октября 2022 года.

Согласно новым правилам, водители обязаны будут иметь при себе всего два документа. Но есть еще пару нюансов.

Какие документы водители в Беларуси должны иметь при себе с 27 октября 2022 года

Отметим, что все изменения в ПДД расписаны на 22 страницы. Про основные Телеграф писал ранее, их можно почитать по ссылке:

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