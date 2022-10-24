В ГАИ рассказали, почему белорусским водителям все равно нужна медсправка

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Опубликовано: 24.10.2022 15:18 , Обновлено: 24.10.2022

В Беларуси новые правила дорожного движения вступают в силу с 27 октября. Согласно им, водителям больше не нужна медицинская справа при прохождении техосмотра. Да и возить ее с собой также не надо. В ГАИ рассказали, где она все таки понадобится.

Там напомнили, что справка обязательно нужна, когда водитель меняет водительское удостоверение на новое.

Еще еще случай, когда этот документ понадобится. Так, если автомобилист нарушил ПДД или попал в ДТП, за которые предусмотрено лишение прав, то удостоверение заберут для разбирательства. И когда ему выпишут, например, штраф, забрать свои права можно будет только при наличии действительной медицинской справки.

В ГАИ рассказали и о другом нюансе. Если у человека при медосмотре нашли противопоказания для нахождения за рулем, то с этого момента и пока не пройдет переосвидетельствование, он не имеет права управлять транспортным средством. Всю информацию из медучреждений отправляют в ГАИ.

Кстати, согласно новым ПДД, водители, в основном, обязаны будут иметь при себе всего два документа. Но есть еще пару нюансов.

Какие документы водители в Беларуси должны иметь при себе с 27 октября 2022 года

Ранее Телеграф писал, что у многих водителей возник вопрос, в каких случаях, согласно нововведениям, можно будет тонировать свои автомобили. В Госавтоинспекции объяснили.

В ГАИ объяснили, как белорусам будет можно тонировать машины с 27 октября 2022 года