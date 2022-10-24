ГАИ Гродно выпустила клип для водителей авто и велосипедов — «Когда нарушаем, случается БУМ»

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Опубликовано: 24.10.2022 11:37 , Обновлено: 24.10.2022

В ГАИ Гродненской области записали видеоклип с песней на мотив трека Клавы Коки и Артура Пирожкова «Хочешь», чтобы привлечь внимание велосипедистов и водителей автомобилей. Его опубликовали в соцсетях 24 октября.

Ролик записали в связи с изменениями в Правила дорожного движения, которые вступают в силу с 27 октября. В них, среди прочего, разрешили велосипедистам ехать по зебре, но со скоростью, не превышающей скорость идущего шагом пешехода.

Спели песню ГАИ артисты заслуженного коллектива Республики Беларусь Гродненского областного драматического театра Анастасия Трушко и Валерий Бабкин.

Мужчина сыграл роль водителя авто. А женщина — велосипедистку. «Я по улице еду тихо, не спеша. Вдруг увидел я, велик мчится дребезжа.

Я в шоке, куда летишь ты в шортах, Кончай свои полеты, Иначе все капоты Испортишь ты», — спел автомобилист в первом куплете.

Велосипедистка ответила ему дерзко: «Дядя, чего кричишь, не глядя» — и заявила, что , если он хочет, то может попортить ему капот, тогда он, может, станет «разговорчивее на переходе».

«Че ты, считаешь, что полеты, без крыльев самолета, возможны на дороге? Ага, угу, щас», — сказал мужчина.

В итоге они вместе решили, что «когда нарушаем, случается БУМ».

Впрочем, клип лучше посмотреть:

Ранее Телеграф писал, что сотрудники сельхозпредприятия «Гранит-Агро» в Дятловском районе Гродненской области меньше чем за сутки собрали почти 3 млн просмотров в Tik Tok после того, как спели песню Миланы Хаметовой «Отпути-не путю». Они также получили тысячи лайков и положительных комментариев.

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