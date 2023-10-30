В ГАИ напомнили, какой штраф выпишут белорусам за летнюю резину

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 30.10.2023 11:49 , Обновлено: 30.10.2023

Начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич на пресс-конференции в Национальном пресс-центре заявил, что сотрудники ГАИ обязательно будут выписывать штрафы за летнюю резину. Правда, начнут это делать с 1 декабря.

«Также хотелось бы напомнить, что есть административная ответственность за ненадлежащую подготовку транспортного средства, несвоевременное оборудование его «зимними» шинами», – сказал он, уточнив, что на первый раз это будет 1 базовая . Повторного же можно получить сразу и 3 базовые.

Ранее Телеграф сообщил, что сотрудники ГАИ могут выписать штраф также и за зимнюю резину. Потому что не всякая считается законной после 1 декабря.

За какие зимние шины все равно штраф? ГАИ попросила белорусов переобуть машины раньше зимы