С какими шинами белорусы не пройдут техосмотр? Объяснили в Белтехосмотре
В Белтехосмотре рассказали, что уже с наступлением марта в Беларуси можно ездить на летних шинах. Однако, если вы хотите поставить старые или восстановленные, то нужно соблюсти несколько условий. Иначе техосмотр не пройдёте.
В Белтехосмотре пообещали, что будут проверять остаточную глубину рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа), чтобы они соответствовали пункту 5.6.2. Приложения 8 технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
Таким образом, ваша резина должа быть не сильно изношена, а глубина проектора быть не менее:
- для транспортных средств категорий мотоциклов, трёхколёсных моторотанспортных средств - 0,8 мм;
- для грузовиков, фур и прицепов выше 3,5 тонн – 1,0 мм;
- для легковых автомобилей и всех машин, где 8 и меньше пассажирских мест, а также для грузовиков и прицепов до 3,5 тонн – 1,6 мм;
- Для микроавтобусов, автобусов и других ТС с 8 и более мест для перевозки пассажиров – 2,0 мм.
При этом, в Белтехосмотре предупредили, что не выдадут сретификат о прохождении техосмотра, если на одной оси будут шины разных размеров и конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), вообще с разным рисунком протектора.
Также могут проверить, чтобы шины на одной оси соответсвовали одной категории скорости, были с одним индексом допустимого веса.
[info_b]Подробнее можно [link href=“https://gto.by/news/o-rezultatakh-raboty-up-beltekhosmotr-za-fevral-2023-g/” target=“_blank” rel=“noopener”] посмотреть [/link] на официальном сайте Белтехосмотре.[/info_b]