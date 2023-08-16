В Беларуси стартовали продажи китайских авто "Дорога победы". За что просят 95 000 рублей?

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Опубликовано: 16.08.2023 11:14 , Обновлено: 16.08.2023

Дистрибьютор JETOUR в Беларуси представил две первые модели китайского бренда, которые уже поступили в продажу: кроссоверы X90 Plus и Dashing. Самая недорогая версия стартует от 94 900 рублей.

X90 Plus — это классический семейный автомобиль с большим багажником. В Беларуси он представлен в двух топовых комплектациях с турбированными двигателями объемом 1,6 и 2 литра по цене от 116 900 до 125 900 рублей.

Фото: jetour-atlantm.by

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Dashing — среднеразмерный кроссовер. В Беларуси его продают в трех версиях: Elite, Luxury и Luxury+. Цены на эту модель стартуют от 94 900 рублей, гарантия производителя пять лет (или 200 000 километров пробега).

Фото: jetour-atlantm.by

Диана Хвойницкая, представитель JETOUR в Беларуси, рассказала OL, что в 2023 году в страну планируют привезти до 500 авто марок этих авто “и продать не менее 350-400 штук”.

“Из 72 автомобилей первой партии 70% уже зарезервированы”, — отметила она.

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Кроме того, до конца года дистрибьютор планирует вывести на белорусский рынок еще один среднеразмерный кроссовер китайского бренда — X70 Plus. Предварительно, по цене он будет немного дешевле, чем Dashing, а весной 2024-го запланирована белорусская премьера полноприводного внедорожника Traveler Т2.

[info_b]JETOUR — один из быстроразвивающихся брендов в Китае. Китайское название бренда произносится как «Jietu», что переводится как «Дорога Победы». У компании опыт работы в автомобильной отрасли — более 26 лет. Машин под этим брендом за 58 месяцев продано свыше 760 000. До 2025 года компания планирует продать более чем в 60 странах свыше 1 млн автомобилей.[/info_b]

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Напомним, ранее Телеграф писал, что китайцы начали продажи в СНГ конкурента белорусского кроссовера:

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