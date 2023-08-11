У белорусов появилась возможность покататься на Jaguar F-Type. Сколько стоит минута?
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Компания минского шеринга Hello сообщила, что их автопарк пополнил двухместный родстер Jaguar F-Type.
Машина уже доступна для аренды, рассказали в компании.
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Jaguar F-Type оснащен двухлитровым двигателем и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Под капотом 600 лошадиных сил.
Арендовать автомобиль могут клиенты старше 25 лет, имеющие более двух лет водительского стажа. А стоимость одной минуты поездки — 1,89 рубля.
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