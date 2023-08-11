У белорусов появилась возможность покататься на Jaguar F-Type. Сколько стоит минута?

📷 Фото

Опубликовано: 11.08.2023 13:23 , Обновлено: 11.08.2023

Компания минского шеринга Hello сообщила, что их автопарк пополнил двухместный родстер Jaguar F-Type.

Машина уже доступна для аренды, рассказали в компании.

В Беларуси впервые появилась на дороге разметка-«вафельница». Как на ней вести себя водителям?

Jaguar F-Type оснащен двухлитровым двигателем и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Под капотом 600 лошадиных сил.

Арендовать автомобиль могут клиенты старше 25 лет, имеющие более двух лет водительского стажа. А стоимость одной минуты поездки — 1,89 рубля.

Ранее Телеграф писал о том, всегда ли утеря номера авто влечет штраф? Вот как белорусы могут нарваться даже на лишение свободы:

Всегда ли утеря номера авто влечет штраф? Вот как белорусы могут нарваться даже на лишение свободы