Почему в одних странах руль у машины слева, а у других справа? Узнали при чем тут рыцари и Наполеон

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Опубликовано: 12.08.2023 14:49 , Обновлено: 12.08.2023

В большинстве стран мира ездят машины с рулём на левой стороне по правой стороне дороги. Хотя Британия и некоторые ее бывшие колонии до сих пор используют праворульные. Как так вышло?

Всего стран с левосторонним движением - 75. С правосторонним — 165. 66% населения Земли ездят по правой стороне и 34% по левой, в первую очередь за счёт населения Индии, Индонезии, Пакистана

Карта стран с левосторонним и правосторонним движением

А вот расположение руля на определенной стороне тесно связано с культурными и историческими особенностями страны. Вот и британцы с завидным упорством не хотят подстраиваться под мир и ездят с правым рулем по левой стороне дороги.

Откуда взялось левостороннее движение?

История левостороннего движения начинается в древности, когда люди ездили на лошадях и садились на них слева, чтобы мечь, висящий слева не мешал. Эта традиция перенеслась на колесные транспортные средства, и в Средневековье уже были установлены правила движения, которые предписывали ездить по левой стороне дороги.

В 18-19 веках в Европе началось массовое производство карет, а потом автомобилей, и правительства разных стран стали регулировать движение на дорогах. В 1756 году в Англии был принят закон, обязывающий ездить по левой стороне дороги. Это правило было распространено на многие другие страны, включая Индию, Австралию и Новую Зеландию, которые были британскими колониями.

Однако в некоторых странах Европы уже в 20 веке движение стало правосторонним. Например, в Швеции это произошло в 1967 году. Это было связано с тем, что в 1950-60 годах произошел большой рост автопарка, и левостороннее движение стало создавать опасность для водителей, посчитали в правительстве этой страны.

Сегодня левостороннее движение сохраняется в Великобритании, Ирландии, Мальте, Кипре, Японии, Австралии и Новой Зеландии. В других странах, включая большинство европейских, движение правостороннее.

В Японии, кстати, где движение левостороннее, руль находится справа, чтобы соответствовать японской культуре, где считается, что правая сторона является более престижной и уважаемой.

Откуда взялось правостороннее движение?

История правостороннего движения началась во Франции в конце 18 века, когда на дорогах появились первые ещё паровые автомобили. А ещё на дорогах в тогдашних мегаполисах стало ну очень много гужевого транспорта. Из-за этого в 1794 году правительство Франции установило правило движения по правой стороне дороги, чтобы облегчить проезд на улицах с большим потоком транспорта.

С этого момента правостороннее движение стало распространяться по всей Европе. В 1804 году Наполеон Бонапарт ввел правило движения по правой стороне дороги во всех французских колониях. В 1835 году Германия перешла на правостороннее движение, а в 1907 году Россия также приняла это правило.

В США правостороннее движение было установлено в 1792 году в штате Пенсильвания, в других же - было левостороннее. В 1903 году правительство США рекомендовало всем штатам перейти на правостороннее движение. К концу 1920-х годов все штаты уже перешли на это правило. Соседняя Канада это сделала тогда же.

А вот Чехия перешла на правостороннее движение только в конце 1930-х годов. В Италии было даже время, когда в одном городе было правостороннее движение, а в другом - левостороннее.

Сегодня правостороннее движение преобладает в большинстве стран мира, включая США, Канаду, большинство европейских стран, а также в Азии, Африке и Латинской Америке.

Какой руль безопаснее - справа или слева?

На этот вопрос нет однозначного ответа, так как безопасность зависит от многих факторов, включая качество дорог, стиль вождения, соблюдение правил дорожного движения и т.д.

Одно известно точно, в странах с правосторонним движением ездить надо на автомобилях с левым рулём, а в странах с левосторонним движением - на автомобилях с правым рулём. Причина проста - водитель должен быть ближе к центру проезжей части, тогда у него наиболее широкий обзор всей обстановки на дороге.