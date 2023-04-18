В Беларуси снова объявили "мероприятия" на дорогах. Кого наказывают, а с кем "беседуют" налоговики, "Гостехосмотр" и ГАИшники?

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Опубликовано: 18.04.2023 17:27 , Обновлено: 18.04.2023

ГАИ разных областей Беларуси и Минска сообщили о новых рейдах на дорогах страны. Если в Минской области уделяли внимание автобусом, то в Бобруйске - мотоциклистам. Что ждать водителям в ближайшее время в других регионах?

Так, 18 апреля в Минской области останавливали автобусы. Первый оперативный отдел МНС совместно с подразделениями ГАИ Минска проверяли автобусы и на уплату налогов и безопасность перевозок.

Тем временем, в Бобруйске инспекторы ГАИ провели “рейдовые мероприятия” в отношении мотоциклистов.

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“Милиционеры побеседовали с водителями мототранспорта, напомнив о безопасности на дороге, необходимости соблюдения скоростного режима, использовании экипировки и шлема, а также других средств индивидуальной защиты”, - сообщили в ГАИ.

[info_b]Подобная рейдовая работа продолжится до конца мотосезона и, видимо, не только в самом большом необластном городе, но и по всей Беларуси.[/info_b]

В Витебской ГАИ отчитались о проверке сельскохозяйственной техники . В этой области на дороги экипажи ГАИ выехали с представителями УСиП «Гостехнадзор».

“Во время рейдовых мероприятий инспекторы ДПС особое внимание уделяют исправности внешних световых приборов, оборудованию проблесковыми маячками оранжевого цвета, светоотражающими элементами сельскохозяйственной техники”, - рассказали там и напомнили, что также проверяют наличие техосмотра.

В Минске также продолжились “профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием грузового транспорта”.

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В его ходе сотрудники осуществляют “негласный контроль” перевозок сыпучих грузов. В Госавтоинспекции сообщили, что в случаях выявления нарушений законодательства к руководителям и должностным лицам будут применяться “необходимые меры административного воздействия”.

Напомним, что в Беларуси все ещё проходит комплексные профилактические двухнедельные мероприятия, которые начались ещё 10 апреля. В их рамках на дорогах сотрудники ГАИ усилили контроль за дорожным движением, в том числе негласный.

Тем временем, министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков 29 марта приказал сотрудникам Госавтоинспеции максимально «жестко» наказывать белорусов за грубые нарушения Правил дорожного движения (ПДД).

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А ранее стало известно, что в законе о госбюджете на 2023 год запланирован рост суммы штрафов, которые хотят собрать с белорусов власти страны. Причем цифра на 2023 год (189 млн рублей) запланирована на 43% больше, чем в 2022 году (132 млн). Для сравнения, в 2020 штрафов с белорусов было собрано на сумму 179,4 млн рублей. А в 2021 году — план был 89 млн рублей, но к концу года его увеличили на 49,8 млн, собрав, таким образом, чуть менее 139 млн рублей.

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