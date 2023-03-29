Конфискация и лишение — Глава МВД приказал ГАИ «жестко» наказывать белорусских водителей

Опубликовано: 29.03.2023 13:04 , Обновлено: 29.03.2023

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков 29 марта приказал сотрудникам Госавтоинспеции максимально «жестко» наказывать белорусов за грубые нарушения Правил дорожного движения (ПДД).

В первую очередь, речь идёт о наказании за пьяное вождение и без прав. Инспекторы обязали применять, по возможности, максимально предусмотренные законами меры наказания:

за управление автомобилем в нетрезвом виде — штраф в размере до 200 базовых величин (сейчас 7400 BYN) и лишением права управления до 5 лет. При повторном нарушении — «уголовка» с конфискацией транспортного средств (ТС) вне зависимости о того, кому оно принадлежит;

за неоднократное управление авто без прав — ограничение свободы до 2 лет;

за невыполнение требований сотрудника ГАИ об остановке ТС — административный арест или общественные работы или штраф до 100 базовых величин (сейчас 3700 BYN).

«Для исполнения взысканий будет применяться наложение ареста на транспортное средство с обязательным помещением его на штрафную стоянку», — сообщили в МВД.

И подчеркнули, что милиционеры настроены «на принципиальную и жёсткую оценку действий лиц, допускающих грубые нарушения ПДД».

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Ранее Телеграф сообщил, что в бюджете на 2023 год власти предусмотрели повышения плана по сбору штрафов. Причем цифра на 2023 год (189 млн рублей) на 43% больше, чем была в 2022 году (132 млн). Для сравнения, в 2020 штрафов с белорусов было собрано на сумму 179,4 млн рублей. А в 2021 году — план был 89 млн рублей, но к концу года его увеличили на 49,8 млн, собрав, таким образом, чуть менее 139 млн рублей.

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