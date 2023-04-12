Кто заплатит 37 BYN, а кто — 444? В ГАИ рассказали, как наказывают белорусов за превышение скорости

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Опубликовано: 12.04.2023 07:20 , Обновлено: 11.04.2023

В Госавтоинспекции Беларуси напомнили, что превышение водителями скорости не остается безнаказанным. За это грозит административная ответственность. При этом размер штрафа напрямую зависит от того, на сколько человек превысил скорость. А в каком случае водителя могут лишить прав и на сколько?

Так, превышение скорости влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч — до одной базовой величины (сейчас 37 рублей);

от 20 до 30 км/ч — от одной до трех базовых величин (от 37 до 111 рублей);

от 30 до 40 км/ч — от трех до десяти базовых величин (от 37 до 370 рублей);

более чем на 40 км/ч — от восьми до двенадцати базовых величин (от 296 до 444 рублей).

Если водитель превысил скорость движения более 20 км/ч повторно в течение одного года после наложения административного взыскания влечет, ему грозит штраф в размере от пяти до пятнадцати базовых величин (сейчас от 185 до 555 рублей) или лишение права управления транспортными средствами сроком до одного года.

[info_b]В 2023 году одна базовая составляет 37 рублей.[/info_b]

Напомним, министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков 29 марта приказал сотрудникам Госавтоинспеции максимально «жестко» наказывать белорусов за грубые нарушения Правил дорожного движения (ПДД).

Конфискация и лишение — Глава МВД приказал ГАИ «жестко» наказывать белорусских водителей