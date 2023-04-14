ГАИ пообещала следить за белорусами в местах отдыха. Где и за что будут штрафовать?

Опубликовано: 14.04.2023 08:56 , Обновлено: 16.05.2023

Госавтоинспекция одной из белорусских областей объявила об усилении контроля в местах массового отдыха белорусов с 14 по 17 апреля. На что планируют обратить особое внимание?

Рейдовые мероприятия пообещали провести в Брестской области . Их цель — «предупредить ДТП и нарушения ПДД» мотоциклистами и водителями других транспортных средств, «уязвимыми участниками дорожного движения в местах массового отдыха граждан и возле них».

Как объяснили в ГАИ, часто водители хотят подъехать «максимально близко к месту отдыха», несмотря на дорожные знаки. Кроме того, некоторые оставляют свои авто на участках с зелеными насаждениями, а также также нарушают правила остановки и стоянки транспортного средства.

Инспекторы напомнили, что за игнорирование знаков грозит штраф от 1 до 5 базовых величин (сейчас от 37 до 185 руб.). За нарушение правил остановки и стоянки: в первый раз — предупреждение, за повтор в течение года — штраф 1 базовую.

Также в Госавтоинспекции Брестской области будут наказывать водителей за езду в нетрезвом виде. Размер штрафа зависит от концентрации спирта в крови или его паров в выдыхаемом воздухе.

до 0,8 промилле — 100 БВ (сейчас 3700 руб.) с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года;

свыше 0,8 промилле — 200 БВ (сейчас 7400 руб.) с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 5 лет.

за отказ от прохождения освидетельствования — 200 БВ (сейчас 7400 руб.) с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 5 лет.

И это еще не все. «Особую тревогу» у инспекторов вызывают несовершеннолетние, которых не контролируют их родители в местах массового отдыха. Там попросили взрослых напомнить детям о правилах поведения:

поведения во дворах;

поведения возле проезжей части;

езды на велосипедах и самокатах.

А еще призвали соблюдать правила перевозки ребенка в машине (с помощью детских удерживающих устройств).