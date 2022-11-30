Власти запланировали в 2023 году собрать с белорусов штрафов на 43% больше, чем в 2022 году

Опубликовано: 30.11.2022 15:18 , Обновлено: 16.05.2023

Законопроект о госбюджете на 2023 год продолжает удивлять белорусов все новыми цифрами и нововведениями. Так, в проекте бюджета на 2023 год запланирован рост суммы штрафов, которые хотят собрать с белорусов власти страны.

Причем цифра на 2023 год (189 млн рублей) запланирована на 43% больше, чем в 2022 году (132 млн). Для сравнения, в 2020 штрафов с белорусов было собрано на сумму 179,4 млн рублей. А в 2021 году - план был 89 млн рублей, но к концу года его увеличили на 49,8 млн, собрав, таким образом, чуть менее 139 млн рублей.

Даже с учётом инфляции, запланированной в размере 7-8%, и роста доходов белорусов на 4,1%, сумма реальных штрафов вырастет более, чем на 32-39%.

Власти запланировали в 2023 году инфляцию в 7-8%, рост доходов белорусов — на 4,1%

[info_b]Проект бюджета Беларуси на 2023 год опубликован на национальном правовом портале и [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2022072001” rel=“noopener” target=“_blank”] доступен [/link] для ознакомления всем желающим.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что министерство по налогам и сборам (МНС) подготовило проект изменений в Налоговый кодекс в 2023 году. Согласно нему власти планируют повысить ряд налогов как для индивидуальных предпринимателей, так и для физлиц.

Власти запланировали масштабное повышение налогов в Беларуси с 2023 года. Какие вырастут?