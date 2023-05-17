В Беларуси назвали самые беспроблемные б/у автомобили. В это раз обошлись без Geely

📊 Анализ

Опубликовано: 17.05.2023 12:59 , Обновлено: 17.05.2023

Автоцентр «ДрайвМоторс» опубликовал свой рейтинг самых крепких и беспроблемных автомобилей, которые продаются на белорусском вторичном рынке. Для сбора статистики эксперты автоцентра воспользовались результатами ремонтов и техосомтров легковых машин с пробегом из своего каталога.

В рейтинг на первые места попали Volkswagen Polo, Kia Rio и Nissan Qashqai. Правда, пробег там указали “после 50 тыс км”. Будем честными, редкое авто с таким километражом сильно “устает”. Разве что в российских Ладах скоропостижно начинают умирать “роботы”. Впрочем, рейтинг составлен из б/у машин в возрасте до 5 лет.

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“На площадке и в автоцентре «ДрайвМоторс» собраны сотни автомобилей. Среди доступных марок – Volkswagen, Nissan, Hyundai, Suzuki, Skoda, Lada, Geely и Kia. Многие – в возрасте до 5 лет и с заводской гарантией”, - рассказали в “ДрайвМоторс” откуда взялась их статистика.

По данным экспертов, лидер Volkswagen Polo выгодно отличается “относительно прочным” кузовом и надежным двигателем. Впрочем, в автоцентре посоветовали выбирать автомобили с механической или автоматической коробкой передач, но не «робота». “Как правило, «пятилетки», которые попадают в автоцентр, нуждаются лишь в косметическом ремонте. Их стоимость составляет сейчас около 40 тыс. рублей”, - рассказали в “Драйамоторс”.

Занявший второе место Kia Rio имеет оцинкованный кузов. В автоцентра признались, что иногда меняют отдельные детали. Но сослались на отсутствие дефицита запчастей и их невысокую цену. Там напомнили что даже трехлетние Kia Rio стоят меньше 50 тыс. рублей.

На третье место попал кроссовер Nissan Qashqai с “крепкой подвеской и долговечными бензиновыми двигателями”. Молодые Nissan Qashqai стоят на «вторичке» около 70 тыс. рублей, а постарше – в районе 30 тыс.

Четвертую позицию занял тоже крепкий б/у Suzuki Vitara , который может стоить около 60 тыс. рублей.

На пятое место попал ещё один кореец Hyundai Accent с надёжными моторами и кузовами. В продаже такие появляются по цене от 27 до 45 тыс. рублей в зависимости от возраста и пробега.

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“В число «здоровых» автомобилей также вошли кроссовер Nissan Terrano (около 50 тыс. рублей на «вторичке»), Skoda Rapid (в районе 40 тыс. рублей) и Renault Kaptur (можно найти за 43 тыс. рублей). В списке также представлены Ford Focus (в среднем от 40 до 50 тыс. рублей) и Mitsubishi Outlander (около 60 тыс. рублей)”, - рассказали в “ДрайаМоторс”.

Ранее Телеграф сообщил, что автомобили китайской марки Geely всё активнее отвоёвывают белорусский рынок легковых автомобилей у российской компании Lada. Согласно статистике автомобильной ассоциации «БАА» за апрель 2023 года, именно этот бренд был для белорусов самым привлекательным. С начала года в стране было продано 3218 автомобилей этой марки, тогда как российских автомобилей LADA — всего 371, а немецких AUDI, которые занимают третью строчку в списке самых продаваемых авто в Беларуси — 257.

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Кстати, министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси разъяснило нюансы новых правил заключения сделок по отчуждению транспортных средств. Оказалось, что далеко не все белорусы теперь смогут продать или купить авто через комиссионку.

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