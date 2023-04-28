Южная Корея запретила ввозить в Беларусь автозапчасти

Опубликовано: 28.04.2023 09:03 , Обновлено: 28.04.2023

С 28 апреля Южная Корея не будет поставлять в Беларусь новые автомобили дороже 50 тыс. долларов. Под санкции попали и запчасти. Такое решение местного правительства на днях озвучило Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Кореи.

Как пояснили в южнокорейском ведомстве, новые авто попали в расширенный список товаров, запрещенных к поставкам в Россию и Беларусь в связи с войной в Украине. Теперь в нём не 57 позиций, как раньше, а 798, и помимо дорогих машин под запрет попали многие автозапчасти.

Кроме того, в список включили товары, связанные с полупроводниками, а также химической, сталелитейной и машиностроительной промышленностью, квантовыми компьютерами. Все эти товары, по мнению властей Южной Кореи, “могут использоваться в военных целях”, несмотря на то, что большинство из них формально относится к товарам гражданского назначения, передает российский автомобильный портал Drom со ссылкой на корейские СМИ.

Согласно заявлению южнокорейского Минторга, ведомство будет следить за исполнением запрета на поставки, а также за тем, чтобы санкционные товары не попали в Беларусь или Россию через третьи страны. При этом там отметили, что “в исключительных случаях” будет выдаваться разрешение на экспорт товаров из санкционного списка.

По данным южнокорейских СМИ, запрет не распространяется на экспорт подержанных автомобилей.