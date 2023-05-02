Белорусам показали логотип новых белорусских автомобилей. Скоро премьера?

Опубликовано: 02.05.2023 12:49 , Обновлено: 02.05.2023

Белорусский производитель китайских автомобилей Geely завод "Белджи" утвердил свой новый логотип. Об этом сообщило российское агентство "Спутник". На нем разместили две буквы: B и G. Возможно, таким образом на заводе в Жодино готовятся к выпуску легкового автомобиля под своим, белорусским, брендом.

Производитель не исключил в начале апреля, что в Беларуси может появится новый бренд автомобилей. Местный.

Вот так будет выглядеть логотип белорусского автомобильного завода в Жодино

“Может. Речь об этом ведется”, - заявил директор завода Геннадий Свидерский. Позднее он был более конкретен.

“Завод планирует во втором квартале увеличить поставки дилерам, вывести на рынок новую модель кроссовера, а также заниматься подготовкой производства автомобиля под собственным брендом”, - пообещал глава “Белджи”.

Белорусам пообещали новый белорусский бренд легковушек уже в 2023 году

Впрочем, пока неясно, что это будет за автомобиль. Можно предположить, что сама модель будет китайской, а вот логотип - белорусский. Значит подготовка закончена и скоро премьера?

Ранее Телеграф сообщил, что министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик признался, что белорусскому автопрому многого не хватает для создания легкового автомобиля, полностью разработанного и произведенного в стране.

Новость Телеграф

Тем временем, белорусы, что решили пригнать себе автомобиль из Европы, вместо покупки всевозможных китайцев или “Лад” на внутреннем рынке, столкнулись с 1 марта с проблемами при оформлении на белорусской таможне.

Белорусам усложнили ввоз автомобилей из-за границы. Что известно?