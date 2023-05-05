Российские Lada всё? Белорусские Geely захватили рынок легковушек
Автомобили китайской марки Geely всё активнее отвоёвывают белорусский рынок легковых автомобилей у российской компании Lada. Согласно статистике автомобильной ассоциации «БАА» за апрель 2023 года, именно Geely бренд был для белорусов самым привлекательным. С начала года в стране было продано 3218 автомобилей этой марки, тогда как российских автомобилей LADA - всего 371, а немецких AUDI, которые занимают третью строчку в списке самых продаваемых авто в Беларуси - 257.
Согласно статистике БАА за апрель этого года, в Беларуси было продано на 11% новых легковых авто, чем месяцем ранее - в общей сложности 1661 авто. При этом по сравнению с апрелем 2022 года рост продаж новых легковушек в стране составил 86%.
Как пояснил член правления БАА Александр Стельмах, который возглавляет ОАО «МИНСК-ЛАДА», количественные показатели продаж большинства брендов, представленных на белорусском рынке, остались в пределах марта, но китайский Geely “продемонстрировал значительный скачок продаж”. Он объяснил это тремя факторами:
- наличием достаточного количества китайских авто в дилерских центрах
- расширением модельного ряда
- привлекательным предложением по оплате нового авто.
Стельмах также отметил, что на смену европейским брендам китайский производитель выводит на белорусский рынок новые марки, такие как EXEED, FAW и Skywell.
Всё это, по словам представителя БАА, “позволяет поддерживать на автомобильном рынке уровень предложения для потенциальных покупателей”.
Отметим, что компания Geely стала вырываться вперёд на белорусском авторынке уже в конце прошлого года, однако объём продаж авто этого бренда был близок к объёмам российского бренда Lada.
Так, по статистике БАА, по итогам 2022 года в Беларуси было продано 4355 автомобилей Geely и 3782 Lada. Однако в абсолютных числах самой продаваемой моделью 2022 года была именно Lada Vesta. Вероятно, теперь тенденции на белорусском авторынке изменились.
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