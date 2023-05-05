Российские Lada всё? Белорусские Geely захватили рынок легковушек

Опубликовано: 05.05.2023 09:27 , Обновлено: 05.05.2023

Автомобили китайской марки Geely всё активнее отвоёвывают белорусский рынок легковых автомобилей у российской компании Lada. Согласно статистике автомобильной ассоциации «БАА» за апрель 2023 года, именно Geely бренд был для белорусов самым привлекательным. С начала года в стране было продано 3218 автомобилей этой марки, тогда как российских автомобилей LADA - всего 371, а немецких AUDI, которые занимают третью строчку в списке самых продаваемых авто в Беларуси - 257.

Согласно статистике БАА за апрель этого года, в Беларуси было продано на 11% новых легковых авто, чем месяцем ранее - в общей сложности 1661 авто. При этом по сравнению с апрелем 2022 года рост продаж новых легковушек в стране составил 86%.

Как пояснил член правления БАА Александр Стельмах, который возглавляет ОАО «МИНСК-ЛАДА», количественные показатели продаж большинства брендов, представленных на белорусском рынке, остались в пределах марта, но китайский Geely “продемонстрировал значительный скачок продаж”. Он объяснил это тремя факторами:

наличием достаточного количества китайских авто в дилерских центрах

расширением модельного ряда

привлекательным предложением по оплате нового авто.

Стельмах также отметил, что на смену европейским брендам китайский производитель выводит на белорусский рынок новые марки, такие как EXEED, FAW и Skywell.

Всё это, по словам представителя БАА, “позволяет поддерживать на автомобильном рынке уровень предложения для потенциальных покупателей”.

Отметим, что компания Geely стала вырываться вперёд на белорусском авторынке уже в конце прошлого года, однако объём продаж авто этого бренда был близок к объёмам российского бренда Lada.

Так, по статистике БАА, по итогам 2022 года в Беларуси было продано 4355 автомобилей Geely и 3782 Lada. Однако в абсолютных числах самой продаваемой моделью 2022 года была именно Lada Vesta. Вероятно, теперь тенденции на белорусском авторынке изменились.

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