В Беларуси изменили правила продажи машин. В МАРТ рассказали, кто из белорусов не сможет получить наличку

Опубликовано: 27.04.2023 13:28 , Обновлено: 27.04.2023

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси разъяснило нюансы новых правил заключения сделок по отчуждению транспортных средств. Оказалось, что далеко не все белорусы теперь смогут продать или купить авто через комиссионку.

Дело в том, что с июля 2022 года все расчёты за отчуждаемые транспортные средства в Беларуси должны проводиться только в безналичной форме. Это касается расчётов между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, включая расчёты по договору комиссии.

В соответствии с обновлёнными Совмином правилами комиссионной торговли непродовольственными товарами, деньги за товар, принятый на комиссию, должны выплачиваться (перечисляться) бывшему владельцу в течение трёх дней после продажи, не позднее.

Портал “Автобизнес” отмечает, что некоторых автовладельцев, которые хотели сдать свои машины на комиссию, смущало противоречие в новых законодательных актах и Гражданском кодексе.

“Слово “выплачиваются” в скобках дополнено словом “перечисляются”, что подразумевает под собой различные формы расчета применительно к комиссионным сделкам. Это противоречит п. 9 Указа №504, по которому расчеты с физическими лицами по договорам комиссии за транспортные средства осуществляются только в безналичной форме”, - отметили журналисты портала.

После вступления нововведений в силу оставалось не до конца ясным, как комиссионер может расплачиваться с собственником авто после его продажи, ведь не у всех есть банковский счёт или карта. Получается, что заключить договор и передать авто на комиссию такой человек может, а получить вырученные от продажи деньги - нет. В МАРТ разъяснили этот момент.

“При расчетах за транспортные средства следует руководствоваться пунктом 9 Указа президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. №504 «О мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств», которым предусмотрено, что проведение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями расчетов с физическими лицами, в том числе по договору комиссии, а также физическими лицами расчетов с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями за отчуждаемые транспортные средства допускается только в безналичной форме”, - цитирует ответ ведомства “Автобизнес”.

Таким образом, для расчетов при заключении сделок по отчуждению авто, включая его продажу или покупку через комиссионку, белорусам необходимо иметь открытый счёт в банке. Только так - по “безналу” - покупатель сможет получить свои деньги от комиссионера.