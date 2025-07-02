Учёные предложили запретить один маневр на дорогах, чтобы сэкономить топливо на 15%, уменьшить пробки и риск аварий

Опубликовано: 02.07.2025 11:42 , Обновлено: 02.07.2025

Американские учёные предложили отказаться от одного популярного манёвр на дорогах, введя запрет на него на городских перекрёстках и оживлённых автомагистралях. По мнению исследователей, это не только разгрузит самые сложные участки трасс и городских транспортных артерий, но и снизит риск аварий и даже позволит автомобилистам уменьшить расход топлива на 10-15%.

Необычное предложение озвучил доктор Викаш Гайя , профессор гражданского строительства в Пенсильванском университете и временно исполняющий обязанности директора Института транспорта Ларсона.

[info_b] Институт транспорта Пенсильвании имени Томаса Д. Ларсона — исследовательский центр, действующий на базе Пенсильванского университета в США, является частным исследовательским университетом и одним из старейших и наиболее престижных в США. Транспортные исследования и программы в центра, основанного в 1968 году, охватывают широкий спектр дисциплин, включая инженерию, планирование, экономику и политику. [/info_b]

Гайя предложил отказаться в крупных городах от левых поворотах на перекрестках, поскольку именно они, согласно официальной статистике, чаще всего приводят к авариям, ухудшают ситуацию на дорогах и вынуждают автомобилистов расходовать больше топлива.

Почему левые повороты опасны и неэффективны

Порядка 61% ДТП на перекрёстках связаны именно с выполнением манёвра поворота налево, показывает американская статистика. Именно поэтому в некоторых крупных городах США, таких как Сан-Франциско , Солт-Лейк-Сити и Бирмингем (штат Алабама), этот манёвр уже ограничивают.

«При левом повороте вы пересекаете встречную полосу. Если водитель ошибётся в расчётах, это может привести к лобовому столкновению – одному из самых опасных видов аварий», – пояснил причину такого шага доктор Гайя.

Кроме того, водитель, поворачивающий налево, часто смотрит на встречный поток и может не заметить пешеходов. В то же время правые повороты, по словам Гайи, гораздо безопаснее, поскольку не создают прямого конфликта с другими участниками движения.

Согласно статистике, около 40% всех ДТП происходят на перекрёстках. При этом:

50% таких аварий приводят к тяжёлым травмам;

20% – к смертельным исходам.

Викаш Гайя уточнил, что левые повороты составляют лишь небольшую долю манёвров на перекрёстках, однако на них приходится 61% аварий.

Этот дорожный знак для белорусов мог бы значить сверхопасность. Зачем на самом деле нарисовали 4 точки?

Как левые повороты влияют на пробки и потребление топлива?

Ещё одним доводом в пользу запрета левого поворота специалист назвал экономию топлива. Он пояснил, что ожидая возможности повернуть налево, автомобили фактически блокируют движение других полос. При этом использование зелёной стрелки для левого поворота на перекрёстках проблему не решает - для поворота налево требуется остановка всего остального транспорта, что снижает общую эффективность перекрёстка.

Кроме того, каждый раз при смене сигнала светофора (с зелёного на жёлтый, а затем - на красный) возникает задержка в 2–3 секунды, когда движение полностью останавливается. Всё это увеличивает потребление топлива авто, особенно, в городских условиях.

Запрет на поворот налево, казалось бы, приведёт к ещё большему потреблению топлива - ведь в этом случае водителю придётся проехать большее расстояние до ближайшей развязки, но статистика, собранная американскими исследователями, указывает на обратное.

Знаете ли вы значение знаков, которые встречаете каждый день? Лишь единицы водителей прошли этот тест

«Запрет левых поворотов увеличивает расстояние поездки, однако сокращает общее время в пути. В среднем машины проезжают на один квартал больше, но в итоге быстрее достигают цели», – заявил Гайя.

Более того, отказ от левых поворотов также снижает расход топлива на 10–15% за счёт уменьшения времени простоя автомобиля. Именно поэтому многие города начали прокладывать новые маршруты так, чтобы избежать левых поворотов.

Какие альтернативы предлагают города?

Впрочем, отказаться от левых поворотов, по мнению специалиста, можно и на действующих перекрёстках, а не только при проектировании новых транспортных артерий.

Так, некоторые города и сейчас вводят запрет на левые повороты в часы пик – например, с 7:00 до 9:00 или с 16:00 до 18:00 (в белорусских городах, кстати, также распространена подобная практика). Как правило, такие меры применяются точечно, на наиболее оживлённых и аварийно опасных участках дорог.

Ещё один вариант – круговые развязки , где все транспортные средства могут двигаться в одном направлении. Однако это решение не для всех городов - развязки занимают больше места, да и сами по себе могут приводить к образованию километровых пробок при высокой загрузке.

Такой дорожный знак видели считанные белорусы. Где можно встретить и что делать в зоне его действия?

Именно поэтому Гайя назвал самым эффективным решением - просто запретить этот манёвр. Эксперт выразил уверенность в том, что со временем водители привыкнут к таким ограничениям, особенно когда на практике увидят, что стали быстрее добираться до пункта назначения.

«Запрет левых поворотов требует лишь установки знака. Это гораздо проще, чем перестраивать перекрёстки», – выразил своё мнение Гайя.

Ранее Telegraf.news рассказал о необычном дорожном знаке, который белорусы могут встретить, путешествуя за границей. Его, в частности, можно встретить на дорогах Великобритании, при этом его значение не понимают даже многие британские водители.

Этот знак на дорогах одной из европейских стран ставит в тупик 83% водителей. Догадаетесь, что означает?