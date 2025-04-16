Этот дорожный знак для белорусов мог бы значить сверхопасность. Зачем на самом деле нарисовали 4 точки?

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Опубликовано: 16.04.2025 12:47 , Обновлено: 16.04.2025

Этот необычный предупреждающий дорожный знак с четырьмя чёрными точками, выстроенными в прямую линию может привести в замешательство любого водителя. Его внешний вид ничем не выдаёт скрытый за условными обозначениями смысл. Между тем, его можно встретить на дорогах страны, куда белорусы нередко отравляются на отдых и где очень развиты услуги арендного транспорта. Именно поэтому белорусским водителям будет не лишним узнать, о какой опасности предупреждает этот знак.

Подобные знаки можно встретить кое-где на дорогах Индии. Например, недавно в соцсетях завирусился пост одного из местных же мотоциклистов, который заметил такой знак в городе Бангалор. Сам водитель не смог определить предназначение знака, поэтому обратился с вопросом к своим подписчикам. Единственное, что мужчина с ходе мог с уверенностью сказать - это то, что замеченный им знак о чём-то предупреждает водителя. Так же как и в Беларуси, в Индии дорожные знаки треугольной формы с белым фоном и красной каймой относятся именно к этой категории.

Неожиданным образом на пост в соцсети Х откликнулась дорожная полиция Бангалора, которая расставила всё по местам. Оказалось, что данный знак предупреждает, что на дороге может оказаться слепой человек и требует от водителя повышенной осторожности во время вождения.

Как правило, такие знаки устанавливают на пешеходных переходах, которыми точно часто пользуются пешеходы с нарушениями зрения. Так, в данном конкретном случае знак был установлен у перекрёстка рядом со спецшколой для слабовидящих.

Впрочем, даже в самой Индии такой знак на дорогах встретишь нечасто. Дело в том, что данный знак официально был выведен из употребления, поэтому он даже не фигурирует в действующих правилах дорожного движения Индии. Тем не менее, как показала практика, далеко не везде старые знаки оперативно заменяют новыми, поэтому там, где знаки в пригодном состоянии, заменять их новыми не всегда считают целесообразными. Поэтому туристам в Индии, решившим зарядиться острыми ощущениями в сумасшедшем индийском трафике на арендном байке, нужно быть готовым ко всему - даже к тому, что на дороге им встретятся знаки, которых нет в местных ПДД.

Кстати, в белорусских правилах отдельного знака, предупреждающего о возможном появлении на проезжей части слепых пешеходов, нет. Зато есть соответствующая информационная табличка, которая может устанавливаться вместе с предупреждающим знаком.

7.15. Пешеходы — инвалиды по зрению. Как и в Индии, табличка указывает на то, что пешеходным переходом, перед которым она установлена, часто пользуются инвалиды по зрению. Чаще всего их можно увидеть вблизи спецшкол, специализированных социальных объектов и профильных медицинских центров.

Этот знак на дорогах одной из европейских стран ставит в тупик 83% водителей. Догадаетесь, что означает?

Ранее Telegraf.news рассказывал о других не менее интригующих дорожных знаков, в том числе, которые могут встретиться белорусам во время заграничных поездок. Например, знаете ли вы, о чём предупреждает на дороге “коса” или жёлтый квадрат с черным кругом посередине?

Такой дорожный знак видели считанные белорусы. Где можно встретить и что делать в зоне его действия?