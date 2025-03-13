Этот знак на дорогах одной из европейских стран ставит в тупик 83% водителей. Догадаетесь, что означает?

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Опубликовано: 13.03.2025 17:32 , Обновлено: 13.03.2025

Путешествуя за границей, белорусы могут столкнуться с незнакомыми дорожными знаками. Впрочем, иной раз жители страны могут не знать, что обозначает тот или иной знак на дорогах их же государства. Редакция Telegraf.news решила рассказать о дорожном знаке в Великобритании, значение которого не понимают многие британские водители.

Итак, знак представляет собой желтый квадрат с черным кругом посередине. Министерство транспорта Великобритании провело исследование, которое показало, что 83% британских водителей не смогли правильно интерпретировать значение, [link href=“https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/co-oznacza-zolty-kwadrat-z-czarnym-okregiem-niewielu-kojarzy-ten-znak/25tq3hy” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] польское издание Auto Świat.

Половина опрошенных призналась, что никогда раньше не видела такого знака, а 15% дали неправильный ответ. Этот знак показывает объездной маршрут при аварии на автомагистралях. Причем это может быть не только круг. Объезд могут обозначать также треугольником, ромбом или квадратом.

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В Правилах дорожного движения (ПДД) Беларуси именно таких знаков нет. Но есть другие, показывающие направление объезда участка дороги, временно закрытого для движения.

Кстати, трудности у британских водителей вызвал и другой дорожный знак, запрещающий стоянку транспорта. Его значение интерпретировали правильно 33% респондентов. Такой знак, к слову, есть и в ПДД Беларуси.

Ранее Telegraf.news писал, что в странах Южной Америки можно встретить необычный знак с “прищуренными глазами” в белом круге, он обведен красным контуром. На дорогах Беларуси его не встретишь, и этому есть вполне логичное объяснение.

Этот дорожный знак с «прищуренными глазами» ставят за границей в особых местах. Хотели бы такой в Беларуси?