Такой дорожный знак видели считанные белорусы. Где можно встретить и что делать в зоне его действия?

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Опубликовано: 13.04.2025 20:42 , Обновлено: 13.04.2025

Этот знак в просторечии у местных жителей называется «коса». В Беларуси, к счастью или нет, его не найти. Однако "косу" можно встретить в стране, которую многие выбирают в качестве места отдыха. И если там взять машину в аренду, то стоит всё-таки знать, что он означает. А если разобраться, может стоит предложить такой ставить и в нашей стране?

Испанское управление безопасности дорожного движения внесло новый знак в каталог дорожных знаков под кодом P-35 сравнительно недавно, в 2023 году. Его значение совсем не очевидно. Он дает водителям рекомендации о том, как вести себя на сложных участках слияния автомагистралей.

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Предупреждающий знак P-35 имеет треугольную форму, красную рамку, а в центре изображены два автомобиля и стрелки, указывающие на то, что они хотят поменяться местами. Знак описывается словом trenzado, прилагательным, образованным от слова «плести».

Этот знак информирует водителей о том, что в данном месте одна дорога пересекается с другой, и им следует быть готовыми к тому, что различные транспортные средства будут пытаться сменить полосу движения.

Т.е. речь идёт не о классическом перекрестке, а переплетении скоростных автомагистралей. Автомобили движутся по ним со скоростью более 100 км/ч, поэтому должны быть готовы к тому, что вместе слияния машины будут пытаться сменить полосу движения. Знак не обязывает снижать скорость или уступать, просто повысить внимание.

Этот знак на дорогах одной из европейских стран ставит в тупик 83% водителей. Догадаетесь, что означает?

Ранее Telegraf.news писал, что некоторые дорожные знаки порой могут поставить водителей в тупик. Например, в странах Южной Америки можно встретить необычный знак с “прищуренными глазами” в белом круге, обведённый красным контуром. На дорогах Беларуси (к счастью или к сожалению) его не встретишь, и этому есть вполне логичное объяснение.

Этот дорожный знак с «прищуренными глазами» ставят за границей в особых местах. Хотели бы такой в Беларуси?