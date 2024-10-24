Знаете ли вы значение знаков, которые встречаете каждый день? Лишь единицы водителей прошли этот тест

Тест

Опубликовано: 24.10.2024 09:21 , Обновлено: 15.11.2024

Хорошо ли вы знаете дорожные знаки? Перед вами 10 вопросов, большинство из которых довольно просты. Если вы ответите на все из них правильно, это признак того, что вы хорошо знаете правила дорожного движения и никогда не получите штраф из-за незнания знаков. Проверьте, хороший ли вы водитель.

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Ранее Telegraf.news писал, что в жители столицы заметили около торгово-развлекательного центра “Минск-Арена” необычный дорожный знак. Судя по всему, он указывает на обозначение пешеходного перехода, однако в ПДД Беларуси не значится. По форме гибрид напоминает знак “Уступите дорогу”, а по рисунку — “Пешеходный переход” (только без зебры).

«Это из какой реальности?» — В Минске заметили дорожный знак, которого нет в ПДД. И как на него реагировать?

Позже на Cпециализированном монтажно-эксплуатационном предприятии (СМЭП) Мингорисполкома, которое отвечает за установку, эксплуатацию и внедрение технических средств регулирования дорожного движения в городе, разъяснили суть этого дорожного знака.

«Обусловлен обращениями граждан» — В Мингорисполкоме объяснили, что в действительности означает новый знак, которого нет в ПДД