У минчан появилась возможность сообщить в ГАИ об автохламе онлайн. Вот как это сделать

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Опубликовано: 20.09.2023 16:41 , Обновлено: 20.09.2023

ГАИ Минска призвало жителей столицы сообщать об автохламе на улицах города. Причем сделать это можно онлайн.

Для этого нужно в телеграм в чат-бот @Pomoghet_bot отправить сообщение с указанием адреса стоянки такого транспортного средства (ТС) и его фото. В ГАИ пообещали проверить информацию и принять меры.

Под неэксплуатируемым ТС считается:

на котором отсутствуют элементы, предусмотренные конструкцией (стёкла, колёса, части кузова), имеется их деформация или повреждения, при наличии которых запрещается участие ТС в дорожном движении;

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которое не эксплуатируется более полугода со дня истечения срока действия разрешения на допуск ТС к участию в дорожном движении и не поддерживается в надлежащем состоянии, допускающем возможность его участия в дорожном движении.

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В ГАИ должны установить собственника ТС и направить ему извещение, предоставив 30 календарных дней на то, чтобы он решил вопрос с транспортным средством. Если собственник никаких мер не предпринял или он не установлен, то авто принудительно переместят на охраняемую стоянку.

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Может ли хозяин автохлама отказаться забирать машину?

После того, как авто отправят на охраняемую стоянку, на решение вопроса у владельца машины есть три месяца. По прошествии этого времени, если он не обратится с просьбой вернуть авто, власти будут расценивать это как «отказ от права собственности».

Впрочем, даже в этом случае владельцу автохлама придется заплатить — возместить затраты на принудительное перемещение авто на охраняемую стоянку и его хранение там. Если же владелец откажется добровольно возместить эти затраты, деньги будут взыскивать через суд.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Минпроме объявили о старте производства в Беларуси автомобилей под названием «Красное знамя».

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