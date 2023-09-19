В Минпроме объявили о старте производства в Беларуси автомобилей под названием "Красное знамя". Это что такое?
В Беларуси готовятся к запуску производства нового для страны бренда легковых авто - китайского Hongqi ("Хунци"), название которого в переводе означает "Красное знамя". Как рассказал 18 сентября первый заместитель министра промышленности Александр Огородников, первые 36 машинокомплектов уже поставили на завод в Беларуси.
Заниматься сборкой авто нового бренда будет предприятие “Юнисон” совместно с китайскими партнерами. По словам Огородникова, на 2023 год поставлена цель выпустить около тысяч авто, а 2024 год заместителю министра “видится очень перспективным”, сообщило госагентство БелТА.
[info_b]Hongqi — китайская марка автомобилей класса люкс, принадлежащая автопроизводителю FAW Car Company, которая в свою очередь является дочерней компанией FAW Group. Hongqi была запущена в производство в 1959 году, что делает ее старейшей маркой легковых автомобилей в Китае. В переводе с китайского Hongqi означает «красное знамя». [/info_b]
По данным портала Av.by, сегодня на белорусском авторынке представлены четыре модели Hongqi:
- электрический кроссовер Е-HS9 (стоимостью около 96,3 тыс. долларов),
- бензиновый премиальный седан H9 (стоимостью около 84,1 тыс. долларов),
- седан H5 (стоимостью около 45,8 тыс. долларов);
- люксовый кроссовер HS5 (стоимостью около 52,9 тыс.долларов)
Такие модели были представлены в первом дилерском центре Hongqi, который на прошлой неделе официально открыли в Минске. По данным портала, на базе белорусского завода планируют собирать модель HS5, а в будущем дилерский центр планирует открыть также предзаказы на электроседан E-QM5.
Как ранее сообщал Телеграф, бренд Hongqi, который зачастую называют “китайскими Rolls-Royce”, в России позиционируют как “полноценную замену” таким премиальным авто, как Mercedes, BMW, Audi, ушедшим с российского рынка из-за санкций.
В России решили собирать «полноценную замену» Mercedes и BMW под названием «Хунци»
Отметим, что автомобили марки Hongqi вошли в десятку самых надежных брендов 2022 года в рейтинге надёжности авто, составленном экспертами из Китая.
Насколько китайские авто, продающиеся в Беларуси, надёжны? Посмотрели рейтинг, составленный в Китае