В Минпроме объявили о старте производства в Беларуси автомобилей под названием "Красное знамя". Это что такое?

Опубликовано: 19.09.2023 10:21 , Обновлено: 19.09.2023

В Беларуси готовятся к запуску производства нового для страны бренда легковых авто - китайского Hongqi ("Хунци"), название которого в переводе означает "Красное знамя". Как рассказал 18 сентября первый заместитель министра промышленности Александр Огородников, первые 36 машинокомплектов уже поставили на завод в Беларуси.

Заниматься сборкой авто нового бренда будет предприятие “Юнисон” совместно с китайскими партнерами. По словам Огородникова, на 2023 год поставлена цель выпустить около тысяч авто, а 2024 год заместителю министра “видится очень перспективным”, сообщило госагентство БелТА.

[info_b]Hongqi — китайская марка автомобилей класса люкс, принадлежащая автопроизводителю FAW Car Company, которая в свою очередь является дочерней компанией FAW Group. Hongqi была запущена в производство в 1959 году, что делает ее старейшей маркой легковых автомобилей в Китае. В переводе с китайского Hongqi означает «красное знамя». [/info_b]

По данным портала Av.by, сегодня на белорусском авторынке представлены четыре модели Hongqi:

электрический кроссовер Е-HS9 (стоимостью около 96,3 тыс. долларов),

бензиновый премиальный седан H9 (стоимостью около 84,1 тыс. долларов),

седан H5 (стоимостью около 45,8 тыс. долларов);

люксовый кроссовер HS5 (стоимостью около 52,9 тыс.долларов)

Такие модели были представлены в первом дилерском центре Hongqi, который на прошлой неделе официально открыли в Минске. По данным портала, на базе белорусского завода планируют собирать модель HS5, а в будущем дилерский центр планирует открыть также предзаказы на электроседан E-QM5.

Как ранее сообщал Телеграф, бренд Hongqi, который зачастую называют “китайскими Rolls-Royce”, в России позиционируют как “полноценную замену” таким премиальным авто, как Mercedes, BMW, Audi, ушедшим с российского рынка из-за санкций.

В России решили собирать «полноценную замену» Mercedes и BMW под названием «Хунци»

Отметим, что автомобили марки Hongqi вошли в десятку самых надежных брендов 2022 года в рейтинге надёжности авто, составленном экспертами из Китая.

Насколько китайские авто, продающиеся в Беларуси, надёжны? Посмотрели рейтинг, составленный в Китае