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Опубликовано: 19.09.2023 17:31 , Обновлено: 19.09.2023

Палата представителей 19 сентября приняла в первом чтении измененный закон о дорожном движении. В законопроекте, среди прочего, есть несколько новаций для автошкол. Например, депутаты предложили разрешить белорусам сдавать экзамен на «автомате» после обучения на «механике».

Прошлогодние новации уже разрешили сдавать экзамен на «автомате», но сделать это можно было только после обучения на таких автомобилях. Права затем выдавали именно на них.

То есть, сегодня для каждого из видов квалификационных экзаменов требуется прохождение определенной подготовки. Однако практические навыки, полученные в ходе подготовки управления автомобилем с механической трансмиссией, должны быть достаточными и для управления транспортным средством без механической трансмиссии, написала БелТА мнение депутатов.

Другими словами, они предложили, разрешить белорусам сдавать экзамен на «автомате» после обучения на «механике».

В Европе стали штрафовать на 135 евро за игнорирование этого знака. Появится ли в Беларуси?

Правда, при этом не уточняется, какие права получит водитель, отучившийся на «механике», но сдавший экзамен на «автомате».

Какие новшества еще?

полномочия по согласованию программ подготовки водителей и преподавателей предлагают передать от ГАИ непосредственно Министерству внутренних дел;

уточнили, когда водительское удостоверение считается недействительным. В следующих случаях: истечение срока его действия, выдача нового, смерть его владельца либо признание безвестно отсутствующим;

изменят процесс выдачи нового в/у. Дело в том, что некоторые люди, имея на руках, к примеру, удостоверение категории С, переучиваются на В. В итоге у них на руках оказывается два удостоверения, чего быть не должно;

зафиксировали порядок выдачи и обмена удостоверений тракториста-машиниста, госрегистрации колесных тракторов, прицепов к ним и самоходных машин.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Минобразования Беларуси задумались, чтобы учить школьников на водительские права.

В Минобразования Беларуси задумались, чтобы учить школьников на водительские права. Когда?