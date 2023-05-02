Куда позвонить, чтобы убрали автохлам со двора? В прокуратуре рассказали, что грозит хозяину

Опубликовано: 02.05.2023 08:21 , Обновлено: 02.05.2023

В минской прокуратуре рассказали, куда обращаться горожанам при обнаружении так называемого автохлама - транспортных средств, по внешнему виду которых понятно, что их давно не эксплуатируют. Также в ведомстве пояснили, что грозит хозяевам старых авто, которые годами стоят "на приколе" во дворах.

Как пояснила в интервью агентству “Минск-Новости” прокурор Марина Лис из отдела по надзору за соответствием закону судебных постановлений по гражданским делам, сообщить о бесхозной на вид машине минчане могут в местные исполнительные комитеты, а также в подразделения районные отделы Госавтоинспекции.

Исполком и ГАИ должны установить собственника транспортного средства и направить ему извещение, предоставив 30 календарных дней на то, чтобы перевезти авто охраняемую стоянку, отправить на утилизацию или привести в надлежащее состояние, рассказала прокурор.

“При неисполнении этого требования либо если собственник не установлен, авто принудительно переместят на охраняемую стоянку”, - пояснила она. При этом добавила, что владельцу, пожелавшему вернуть себе авто, придется обращаться с заявлением в исполком.

Может ли владелец автохлама отказаться забирать машину со штрафстоянки и во сколько это обойдётся?

В прокуратуре также подчеркнули, что после того, как авто отправят на охраняемую стоянку, на решение вопроса у владельца машины есть три месяца. По прошествии этого срока, если он не обратится с просьбой вернуть авто, власти будут расценивать это как “отказ от права собственности”.

Тем не менее, даже в этом случае владельцу автохлама придется заплатить - возместить затраты на принудительное перемещение авто на охраняемую стоянку и его хранение там. Если же владелец откажется добровольно возместить эти затраты, деньги будут взыскивать через суд, пояснили в прокуратуре.

Именно такая история произошла с минчанином, который оставил своё старый автомобиль (с заметными повреждениями кузова, без стёкол и зеркал, а также - без регистрационных знаков) на территории Ленинского район. В результате владельца вычислили с помощью ГАИ и после всех перипетий с эвакуацией и утилизацией отсудили у него более 800 рублей , поскольку добровольно возмещать затраты он отказывался.