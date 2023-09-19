В Европе стали штрафовать на 135 евро за игнорирование этого знака. Появится ли в Беларуси?

Опубликовано: 19.09.2023 09:38 , Обновлено: 19.09.2023

Белый ромб на синем фоне. На скоростных автомагистралях Франции в 2023 году стали все чаще ставить новый дорожный знак, а его игнорирование может привести к штрафу в размере 135 евро (470 рублей). Объясняем, что означает новый знак и может ли он появиться и в Беларуси.

Этот знак был придуман в 2019 году, а первый установлен в 2020 году на автомагистрали А48, соединяющей Гренобль с Лионом, сообщил presse-citron.net. Он обозначают полосы движения, предназначенные исключительно для совместного использования автомобилей, то есть для автомобилей с минимум двумя пассажирами. А Европе даже придумали специальный термин для таких поездок - Carpooling.

Общественный транспорт, такси и автомобили с низким уровнем выбросов (с виньеткой Crit’Air) также имеют право использовать полосы, отмеченные знаками из белого ромба.

Новость Телеграф

[info_b]Carpooling (карпулинг) — это идея и система совместного использования автомобиля: одним автомобилем пользуются несколько человек, которые организовали поездку с помощью специальных приложений, таких как BlaBlaCar. По своей сути совместное использование автомобилей направлено на защиту окружающей среды и экономию денег.[/info_b]

Новые знаки можно найти в Лионе, Гренобле, Страсбурге, а также в Ренне, Нанте и Парижском регионе. Игнорирование нового знака и езда по встречной полосе влечет за собой штраф в размере 135 евро, или примерно 600 злотых.

Идея совместного использования автомобилей пока не очень популярна во. Франции — на ее долю приходится около 3% всех поездок по французским дорогам. В Париже даже прилумалм выдавать государственные субсидии в размере до 100 евро для новых пользователей приложения и платформы совместного использования автомобилей. Министерство экологической трансформации Франции хочет, чтобы к 2027 году карпулинг составлял примерно 10% от всех поездок.

В общем, появление такого знака на белорусских дорогах будет полностью зависеть от желания властей мотивировать белорусов больше думать об окружающей среде и экономии на авто. Пока же в Беларуси раз в год отмечают Всемирный день без автомобиля (22 сентября). В этот день всем обладателям водительских прав или техспаспорта на автомобиль разрешат не покупать билеты на общественный транспорт в Минске.

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