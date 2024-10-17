Такая глубина протектора не даст белорусам утонуть в снегу. Нужно ли переобувать шины в октябре?

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Опубликовано: 17.10.2024 09:49 , Обновлено: 17.10.2024

Столбик термометра неумолимо движется вниз, а это значит, что близится момент, когда нужно сменить шины с летних на зимние. Однако для того чтобы езда на зимних шинах была безопасной и не стала поводом для получения штрафа, перед их установкой нужно проверить глубину протектора. Рассказываем, как это сделать, какой она должна быть и на что влияет этот показатель.

Когда менять резину с летней на зимнюю?

Ответственность за езду на летних шинах, согласно белорусскому законодательству, наступает с 1 декабря. Тем не менее о том, чтобы переобуть автомобиль, стоит задуматься гораздо раньше. Точной даты или месяца, в который это лучше сделать, нет. Заменять шины рекомендуется в зависимости от погодных условий. Такой подход обеспечит безопасность на дороге.

“Тут есть несколько нюансов. Рано заменишь - попал в аварию. Поздно - от ДТП не уйдешь. Все эксперты утверждают, что менять резину надо в тот момент, когда температура воздуха станет стабильной в районе ниже +5. То есть, среднесуточная температура. Если ночью -3 градуса, а днем +10, то и заботиться не о чем. Сохранившая тепло дорога поддержит автомобилиста”, - рассказал автоэксперт Владимир Баршев.

Однако при возникновении наледи на дорогах такой совет уже будет неэффективным, замечает эксперт. Он подчеркнул, что водителей на данном этапе никто не будет привлекать к ответственности ни в случае езды на летних шинах, ни в случае езды на шипованной резине.

Какой высоты должен быть протектор зимней шины?

Новая зимняя шина, как правило, обладает глубиной протектора от 8 до 10 миллиметров. Эта глубина обеспечивает хорошее сцепление на снегу и льду, а также эффективно отводит воду и слякоть из-под колес.

В процессе эксплуатации протектор шины постепенно изнашивается, что негативно сказывается на ее характеристиках. Многие автомобили на дорогах оснащены шинами с протектором, глубина которого значительно ниже рекомендуемой, что может представлять опасность для безопасности.

Глубина протектора зимних шин должна составлять не менее 4 миллиметров . Если этот порог не достигнут, шины теряют способность эффективно сцепляться со снегом, что увеличивает риск заноса и потери контроля над автомобилем. Поэтому регулярная проверка глубины протектора является важной для обеспечения безопасности на дороге.

Это означает, что шины с глубиной протектора менее 4 миллиметров следует заменить до начала зимнего сезона . Использование шин с недостаточной глубиной протектора может привести к серьезным последствиям в плане безопасности, так и к возможным затратам в случае аварии.

[info_b]Напомним, что недостаточная высота протектора зимних шин является основанием для взыскания штрафа. В случае выявления нарушения (высота протектора менее 4 мм) водителю вынесут предупреждение либо выпишут штраф в размере 1 базовой величины (40 рублей). Повторное нарушение в течение одного года будет грозить автомобилисту штрафом в размере от 2 до 5 базовых величин (от 80 до 200 рублей).[/info_b]

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На что влияет протектор зимних шин?

Глубина протектора зимних шин существенно влияет на сцепление автомобиля с ледяной или снежной поверхностью. Специальный рисунок и ламели протектора способствуют улучшению сцепления со снегом, что, в свою очередь, повышает управляемость автомобиля и позволяет водителю лучше контролировать машину в сложных погодных условиях.

Также глубина протектора влияет на длину тормозного пути. Изношенные шины значительно увеличивают расстояние, необходимое для остановки на мокрой или заснеженной дороге. В критических ситуациях каждая секунда имеет значение, и дополнительные метры могут оказаться решающими для предотвращения аварии. Поэтому поддержание протектора в надлежащем состоянии крайне важно для обеспечения безопасности в зимний период.

Кроме того, протектор влияет на топливную экономичность и комфорт вождения . Шины с достаточной глубиной протектора обеспечивают лучшую амортизацию и уменьшают сопротивление качению, что не только помогает сэкономить топливо, но и снижает утомляемость водителя во время длительных поездок.

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Как измерить протектор шины?

Фото Telegraf.news

Для того чтобы измерить глубину протектора шин, не требуется специальных инструментов. Один из простых способов — использовать монету номиналом 50 копеек. Вставьте её в канавку шины. Определить высоту протектора не составит труда, так как от края до цифр 50 — 5 мм. Т.е. подходящий остаток протектора будет на 1 мм не доходить до цифр. Если же до них больше — надо менять резину.

Ещё проще измерить, если у вас в кошельке есть монета номиналом в рубль. От края монеты до слова «рубель» (если монету приложить к шине горизонтально) будет ровно 4 мм.

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Другим вариантом является использование специального измерителя глубины протектора, который можно приобрести в автомобильных магазинах. Это устройство позволяет точно измерить глубину в разных местах шины, что особенно важно из-за возможного неравномерного износа. Регулярные замеры помогут отслеживать состояние шин и заранее планировать их замену.

Многие водители также обращаются в сервисные центры и станции техосмотра, где специалисты могут провести оценку состояния шин. Профессиональный осмотр включает не только измерение глубины протектора, но и анализ общего состояния шины, включая наличие механических повреждений или старение резины. Рекомендуется проводить такую комплексную оценку перед началом зимнего сезона для безопасности на дороге.

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