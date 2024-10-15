Зачем протирать лобовое стекло яблоком? Вот почему это трюк используют дальнобойщики

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 15.10.2024 10:31 , Обновлено: 15.10.2024

Казалось бы, единственной применением яблока в дороге может быть лишь его непосредственное употребление в пищу. Однако у водителей-дальнобойщиков есть лайфхак, в котором при помощи половинки яблока натирают лобовое стекло. На первый взгляд этот приём кажется совершенно бессмысленным, но если вы его попробуете, то обнаружите его неоспоримое преимущество. Рассказываем, в чём польза этого трюка.

Водители по всему миру постоянно находятся в поиске идей и хитростей, которые помогут облегчить жизнь и сэкономить бюджет. Проверенные и эффективные трюки становится неотъемлемой частью повседневного вождения. Один из подобных лайфхаков можно взять на вооружение у водителей- дальнобойщиков. Он очень пригодится во время длительных маршрутов и не только.

Зачем натирать лобовое стекло яблоком?

Потереть лобовое стекло половинкой свежего яблока - простой и доступный способ избавиться сразу от нескольких проблем.

Во-первых, как утверждают автомобилисты, это позволит эффективно очистить следы от насекомых с поверхности лобового стекла. Такие загрязнения - довольно частая проблема. Фруктовая кислота, содержащаяся в яблоке, эффективно растворяет примеси и грязь и поможет решить эту проблему.

Во-вторых, такое действие позволит добиться так называемого “эффекта лотоса” - дополнительного защитного слоя на стекле, который будет способствовать отталкиванию воды. Это не позволит каплям дождя задерживаться на стекле. Они будут охотнее стекать вниз, обеспечивая лучшую видимость водителю.

Этого эффекта будет достаточно, чтобы безопасно доехать в дождливую погоду даже при неисправных дворниках. Капли будут просто стекать вниз. Трюк хорошо работает также на фарах и боковых зеркалах, утверждают водители.

Как удалить пятна от автомобильного масла? Нашли средство в холодильнике и у котов

Этот продукт даёт схожий эффект

В качестве альтернативы трюку с яблоком вы можете использовать яблочный уксус. Создайте раствор из воды и яблочного уксуса, а затем распылите его на лобовое стекло и окна. Вы увидите похожие результаты, как и в трюке с протиранием яблоком. Кроме того, раствор яблочного уксуса является эффективным средством для удаления льда с лобового стекла и окон зимой.

Также существует “дедушкин” метод для борьбы с пылью и запотеванием стёкол. Для этого разбавьте в 1 литре воды 10 капель йода и натрите раствором чистые стёкла с обеих сторон.

Ранее Telegraf.news писал о том, что сода — универсальный и проверенный годами продукт, который стал незаменимым помощником на кухне и в быту многих хозяек. Однако немногие знают, что она также может принести немало пользы автомобилистам. Рассказываем про 5 хитростей с её применением для владельцев авто и лайфхаках с содой, которые лучше не использовать.

Забудьте о химчистке и чернителе резины. Эти 5 трюков с использованием соды сэкономят бюджет водителей