В ГАИ напомнили белорусам о штрафах за неправильные зимние шины с 1 декабря. Как проверить с помощью монеты?

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Опубликовано: 01.12.2023 10:27 , Обновлено: 17.10.2024

В Госавтоинспекции Беларуси с утра 1 декабря сообщили, что с этого дня начнут штрафовать белорусов не только за летнюю резину, но и за зимнюю. Правда, за последнюю только в том случае, если не соответствует ПДД.

“Если на транспортном средстве установлены зимние шины, но остаточная высота рисунка протектора составляет менее 4 мм, предусмотрены предупреждение или штраф до 1 базовой величины. Повторное в течение года подобное нарушение повлечёт штраф от 2 до 5 базовых величин”, - предупредили в ГАИ.

Как правильно измерить высоту протектора?

Если вам нужны суперточные данные, то в продаже даже есть специальные приборы для измерения остатка протектора, которые называются глубиномеры. Однако измерить можно самостоятельно, в этом нет ничего сложного. Главное помнить, что высоту надо проверять линейкой или штангенциркулем от нижней части водоотводящей ложбинки до верхнего края протектора.

А ещё можно монетой. Если взять 50 белорусских копеек и вставить в ложбину шины, то будет несложно определить высоту протектора, так как от края до цифр 50 - 5 мм. Т.е. подходящий остаток протектора будет на 1 мм не доходить до цифр. Если же до них больше - беда, надо менять резину.

Фото Telegraf.news

Ещё проще измерить, если у вас в кошельке есть целый рубль!!! От края монеты до слова “рубель” (если монету приложить к шине горизонтально) будет ровно 4 мм.

Фото Telegraf.news

Ранее Телеграф писал, что зимней резиной считается только та, на которой есть обозначения: знак в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри неё либо знаками «М+S», «М&S», «М S» или «All Seasons.

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