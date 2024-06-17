Штраф до 200 рублей. Как белорусским водителям нужно себя вести у знака "Стоп" на самом деле?

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Опубликовано: 17.06.2024 17:21 , Обновлено: 17.06.2024

Знак "СТОП" является одним из важнейших дорожных знаков приоритета, игнорирование которого может привести к серьезным последствиям. Несмотря на его очевидную важность, многие водители игнорируют его главное требование, вытекающее из названия - "движение без остановки запрещено" - и не останавливаются перед ним. Помимо прямой опасности, которую представляет такое беспечное поведение на дороге, существует ещё одна - риск получить немалый штраф, а в некоторых случаях - даже лишиться водительских прав.

Как должен поступить водитель перед знаком “Стоп”?

[info_b]Форма дорожного знака 2.5 уникальна, поэтому спутать его с другим знаком невозможно: это красный знак в виде восьмиугольника с белыми краями и белой надписью STOP.[/info_b]

Согласно действующими Правилам дорожного движения, знак 2.5. “Движение без остановки запрещено” требует от водителя в обязательном порядке остановиться перед знаком, обозначающим стоп-линию или соответствующей горизонтальной дорожной разметкой. Если таковых на дороге нет, водитель всё равно обязан остановиться - перед краем пересекаемой проезжей части дороги.

По правилам, водитель обязан уступить дорогу тем транспортным средствам, которые движутся по пересекаемой дороге, а если он находится на второстепенной дороге - и тем, которые движутся по главной, а также справа - по равнозначной дороге.

Притормозить недостаточно?

Специалисты подчеркивают, что просто замедлить ход или притормозить перед этим знаком будет недостаточно - колеса авто должны полностью перестать вращаться. Этим знак “Стоп” существенно отличается от другого знака приоритете - 2.4 “Уступить дорогу” (этот знак представляет собой белый треугольник с красной окантовкой, вершина которого направлена вниз).

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В отличие от знака “Стоп”, знак “Уступить дорогу” позволяет водителю проехать через перекресток, не останавливаясь, пока к нему не приближаются другие транспортные средства.

Отметим, что знаки “Стоп”, как правило, размещают в местах, где видимость ограничена, а также на аварийно-опасных участках, например, перед железнодорожными переездами. Соблюдение требований этого знака играет решающую роль в предотвращении аварий и обеспечении безопасного движения на дорогах. Специалисты подчёркивают, что правильные действия водителя перед этим знаком – обязанность каждого, кто садится за руль, которая способна спасти чью-то жизнь. А вот несоблюдение требований этого знака грозит водителю серьёзными штрафами.

Какие штрафы грозят белорусам, не остановившимся перед знаком “Стоп”?

Если водитель не остановится перед знаком “Стоп”, в Беларуси его могут привлечь по одному из пунктов статьи 18.13 Кодекса об административных правонарушениях. Так, по пункту 7 этой статьи за непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству, пешеходам, иным участникам дорожного движения (а знак “Стоп” как раз относится к знакам приоритета) могут оштрафовать на 1 - 5 базовых величин (то есть до 200 рублей сегодня) (при повторном нарушении в течение года штраф может вырасти до 8 базовых величин, то есть 320 рублей).

По части 8 этой же статьи за невыполнение требований дорожных знаков или разметки предусмотрен аналогичный штраф - до 5 базовых величин .

Удивительно, но, следуя букве закона, если такое нарушение произойдёт на железнодорожном переезде, перед которым также устанавливают этот знак приоритета, то максимальное наказание будет меньше. За нарушение правил проезда железнодорожного переезда оштрафовать водителя могут максимум на четыре базовых - то есть на 160 рублей.

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Когда штраф за неостановку у знака “Стоп” может взлететь до 1000 рублей?

Если же нарушение этих правил повлечёт за собой создание аварийной обстановки, штраф может возрасти до 25 базовых величин (то есть до 1000 рублей сегодня). Более того, в этом случае можно и вовсе лишиться водительских прав - на два года.

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Ранее Telegraf.news рассказывал, что Госавтоинспекция Беларуси регулярно проводит рейды на железнодорожных переездах. Порой в таких рейдах принимают участие и сотрудники Белорусской железной дороги.

Напомним, до 19 июня по всей Беларуси проходят масштабные рейды, направленные на повышение безопасности перевозок пассажиров, которые осуществляют “маршрутки” в регулярном сообщении.

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