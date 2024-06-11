Штраф до 2000 рублей. В Транспортной инспекции рассказали, как следят за нарушителями в мессенджерах

Опубликовано: 11.06.2024 09:54 , Обновлено: 11.06.2024

Сотрудники Транспортной инспекции рассказали, как используют в своей работе популярные мессенджеры и соцсети, какие машины могут вызвать подозрение в автомобильном потоке и в каких случаях их "стягивают" для проверки в ходе тематических рейдов, направленных на выявление нарушений в сфере пассажирских перевозок.

Как пояснили порталу av.by инспекторы, в ходе рейдов по нелегальным таксистам и маршрутчикам им приходится постоянно курсировать по городу, без длительных остановок, поскольку информацию о них тут же передают другим “коллеги по цеху”. За этим следят и сами инспекторы через чаты в популярных соцсетях и мессенджерах, таких как Viber или Zello, и корректируют маршруты патрулирования.

По словам инспекторов, в потоке вызвать подозрение у Транспортной инспекции могут не сильно “досмотренные” машины, не обклеенные специальными лентами, без специального плафона такси.

“Вот такие мы и останавливаем. Проверяем, заключены ли трудовые отношения между водителем и перевозчиком. Если нет, авто отправляем на штрафстоянку и в отношении водителя и перевозчика составляем акт. Далее уже суд определяет степень наказания. Согласно нашей практике, это обычно от 30 до 50 базовых величин”, - пояснил инспектор.

При этом раскрывать свои профессиональные “хитрости”, которые позволяют вычислять в потоке потенциальных таксистов-нелегалов, инспекторы отказались, пояснив лишь, что “стягивают” авто из потока лишь тогда, когда в салоне едут пассажиры.

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“Работаем с пассажиром”

“Иначе сложно доказать, что это таксист, который в данный момент осуществлял перевозку. Он запросто может сказать, мол, авто взял у друга, соседа, свата… А так, если есть пассажир, уже работаем с ним. Задаём ему вопросы”, - рассказал инспектор.

У водителей подозрительных авто инспекторы, как правило, проверяют не только удостоверение, документы на машину и официально зарегистрированные трудовые отношения, а также включённый таксометр, отметку о предрейсовом медицинском осмотре и техническое состояние автомобиля.

Напомним, в настоящее время Госавтоинспекция проводит по всей Беларуси масштабные рейды, направленные на повышение безопасности перевозок пассажиров, которые осуществляют “маршрутки” в регулярном сообщении. Рейды продлятся как минимум до 19 июня.

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