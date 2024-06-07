ГАИ предупредила о 13-дневных рейдах по всей Беларуси. Кому и за что грозит штраф до 320 рублей?

Опубликовано: 07.06.2024 19:47 , Обновлено: 07.06.2024

Госавтоинспекция Беларуси объявила о масштабных рейдах по всей Республике, которые запланировали провести с 7 по 19 июня. В пресс-службе ведомства сообщили, что мероприятия направлены на повышение безопасности перевозок пассажиров, которые осуществляют "маршрутки" в регулярном сообщении.

В ходе рейдовых мероприятий по всей стране инспекторы ГАИ пообещали уделить особое внимание:

техническому состоянию автомобиля; необходимой документации; правомерности переоборудования транспорта, который выполняет пассажирские перевозки.

В Госавтоинспекции отметили, что рейды направлены на предотвращение ДТП с участием “маршруток” и “снижение тяжести их последствий”. Кроме того, важным фактором станет профилактика нарушений, которые совершают водители маршрутных автобусов, а именно:

перевозка пассажиров сверх числа установленных мест;

высадка или посадка на неофициальных остановках;

превышение скорости;

несоблюдение требований дорожных знаков и разметки;

несоблюдение маршрута.

“ГАИ напоминает о повышенной ответственности перевозчиков за жизнь и здоровье пассажиров, а также о необходимости строгого соблюдения всеми участниками дорожного движения ПДД”, — подчеркнули инспекторы.

Также в ГАИ предупредили, что за нарушение правил перевозки пассажиров в соответствии с ч. 6 ст. 18.13 КоАП РБ в отношении водителя налагается административное взыскание в виде штрафа в размере до 4 БВ (160 рублей). За повторное данное правонарушение в течение года предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч. 14 ст. 18.13 КоАП РБ до 8 БВ (320 рублей).

[info_b]С начала года с участием микроавтобусов произошло 31 учётное ДТП, в которых 52 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. В Минской области произошло 3 ДТП с участием маршруток, в которых 9 человек получили травмы.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что 53-летний водитель маршрутки не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся. На момент происшествия в салоне находилось 7 пассажиров. В результате ДТП в больницу Бреста доставили двух человек — мужчину 1934 года рождения и несовершеннолетнюю девочку.

В Бресте опрокинулась маршрутка с 7 пассажирами. Несовершеннолетнюю девочку забрали в больницу